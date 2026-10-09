Koblar hyllas efter bråket: "Jag gillar det"

Tinus Luc Koblar hyllas av Fredrik Olofsson.

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Sju SHL-matcher spelades under torsdagen, men efter signalerna i vårt avlånga land handlade allt om bråket mellan Tinus Luc Koblar och Nikola Pasic. Rögle BK hade gått vinnande ur mötet med HV71, med 4–3, men 19-åringen åkte inte fram för att ta motståndarna i hand.

I TV4, med gråten i halsen, berättade sedan Luc Koblar vad som låg bakom.

– Pasic åker runt på isen och försöker leka tuff och kalla min morsa för hora. Han är en liten, jävla... jag vet inte om jag ska säga ordet i tv men det börjar på ”f” i alla fall. Han får fan kunna stå upp för sig själv, sa han i sändningen, märkbart tagen.

– Jag blir extremt lack. Det är inget jag vill höra och jag kommer stå upp för morsan. Händer det där igen kommer jag droppa handskarna.

Spelarna var på varandra hela matchen, men efteråt slog Pasic tillbaka, och menade att han "aldrig kallade hans morsa för det".

Nu hyllas Tinus Luc Koblar av sina lagkamrater, både för sitt spel och attityd.

Koblar hyllas av Olofsson: "Står upp för sig själv"

Orden kommer från Fredrik Olofsson som fått den norske succétalangen i sin kedja med Lubos Horky.

– Jag gillar att han står upp för sig själv, trycker ut armbågarna och vågar. Han bryr sig inte vem han kastar skit på, säger Röglestjärnan till Helsingborgs Dagblad efter segern och fortsätter:

– Han är stark på pucken, det är så viktigt, plus att han har förmågan att hålla spelet levande på ett väldigt bra sätt. Sen finns det saker han behöver jobba på också, när det kommer till snacket efter avblåsningar och mognad med puck i vissa situationer.

Förra året var det Felix Nilsson som Olofsson fick spela med. En annan stortalang som nu börjat sin resa i Nordamerika. Något Luc Koblar också var nära att göra, men istället blev lånet från Toronto Maple Leafs presenterat.

– Här ska han hoppa in i en topproll direkt. Hatten av för honom, för att han kunnat hålla sig redo mentalt och vara hungrig. Han kunde ha kommit tillbaka och haft en anpassningsperiod, men jag tycker att han visat att han vill vara med i leken och bidra. Vi behöver folk som kan göra skillnad i det här laget, så det är jättekul, säger Olofsson.