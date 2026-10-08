Luc Koblars jättesågning: "Han är en liten jävla..."

HV71 var nära att hämta upp ett 4-0-underläge men föll kort med 4-3 i Ängelholm mot Rögle. Efter matchen var Tinus Luc Koblar i Rögle duktigt irriterad och känslosam efter en kommentar han, enligt egen utsago, ska ha fått från HV71:s Nikola Pasic.

-- Pasic åker runt på isen och försöker leka tuff och kallar min morsa för hora. Då får han stå upp för sig själv och kunna visa det på ett ordentligt sätt, säger Luc Koblar efter att ha fått frågan varför han inte fick åka och tacka motståndarna.

Luc Koblar fortsätter märkbart irriterad och känslosam:

-- Han är en liten jävla...jag vet inte om jag ska säga ordet på TV här, men det förra på F i iallafall. Han får fan kunna stå upp för sig själv. Jag blir extremt lack på det, det är inget jag vill höra. Det är inget jag vill höra, jag kommer stå upp för morsan, händer det där igen kommer jag droppa handskarna.

Åke Unger frågar om Luc Koblar längtar till nästa match mot HV.

-- Ja, det gör jag, jag frågade efter slutsignalen om det var någon show, men han vågade tydligen inte.

Rögle - HV71 4-3 (1-0, 2-0, 1-3)

Rögle: Fredrik Olofsson, Calvin de Haan, Joel Kellman, Lubos Horky

HV71: Jan Mysak (3)