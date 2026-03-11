”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 går en osäker framtid till mötes efter att ha blivit klara för kvalspel.

Nu uppger Expressen att både Axel Rindell och Felix Sandström har intresse från andra SHL-klubbar till nästa säsong.

Axel Rindell och Felix Sandström i HV71 lockar till sig intresse från andra SHL-lag. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under tisdagskvällen blev HV71 klara för kval i SHL för tredje säsongen i rad. Därmed går klubben en osäker framtid till mötes. Vid nedflyttning till HockeyAllsvenskan skulle alla spelarkontrakt att brytas och klubben skulle få börja om från noll med truppbygget.

Därmed är det flera andra SHL-lag som följer klubbens situation noga och visar intresse för vissa spelare vid en eventuell degradering. Nu uppger Expressen att två av dem är Axel Rindell och Felix Sandström.

SHL-lag jagar Axel Rindell

Axel Rindell kom till HV71 efter en tung säsong i Leksand under förra säsongen. I HV har Rindell däremot studsat tillbaka, fått en stor roll och även stått för en fin säsong offensivt. Finländaren har gjort 31 poäng på 50 matcher och ligger tia i backarnas poängliga. Hans nio mål är också sjunde bäst av alla backar i SHL.

Förra veckan uppgav Aftonbladet att Rindell ser ut att förlänga sitt kontrakt för att stanna i HV71. Backen själv svarade sedan också på uppgifterna och menade att han gärna skulle vilja stanna i klubben. Nu kommer däremot Expressen med uppgifter som gör gällande att HV-backen också är intressant för ett flertal SHL-konkurrenter. Tidningen skriver att tre andra SHL-lag har hört sig för kring backens framtid inför nästa säsong. Om HV skulle åka ut ur SHL talar alltså mycket för att backen lär kunna bli kvar i ligan.

Rögle sugna på Felix Sandström

Samtidigt skriver Expressen också att Felix Sandström kan bli kvar i SHL oavsett hur säsongen slutar för HV71. Sandström värvades till HV som en nödlösning efter Frederik Dichows skada – och Lassi Lehtinens svaga prestationer. Sandström har sedan blivit en viktig spelare för HV och fått ett stort förtroende mellan stolparna. Enligt Expressen skulle Sandström nu kunna vara aktuell för Rögle till nästa säsong.

Rögle BK söker efter en ny målvakt då Christoffer Rifalk kommer att lämna efter säsongen. Samtidigt är det fortsatt osäkert ifall toppkeepern Arvid Holm blir kvar eller om han får ett NHL-avtal. Därför ska Felix Sandström finnas med på listan över tänkbara ersättare i Rögle till nästa säsong. Tidningen skriver däremot samtidigt att Sandström skulle kunna vara aktuell för en förlängning i HV71 om klubben lyckas hålla sig kvar i SHL även över 2026/27.

Sedan tidigare har det kommit uppgifter om att målvakten Frederik Dichow kommer att lämna HV71 för spel i Timrå nästa säsong. Även unge forwarden Hugo Pettersson uppges lämna för spel i en SHL-konkurrent, nämligen Malmö Redhawks.

