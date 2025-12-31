Uppgifter: Lämnar HV71 för SHL-konkurrent

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 tappar en ung skarpskytt.

Enligt Expressen är Hugo Pettersson klar för spel i Malmö Redhawks till nästa säsong.

Hugo Pettersson firar ål med lagkamraterna. Snart väntar en flytt för honom. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / kod MB / MB1267

Hugo Pettersson, 20, har varit in och ut ur HV71:s A-lag senaste åren. Han har totalt gjort elva mål och fyra assist på 64 matcher i SHL, varav 7+3 i år. Pettersson har också varit utlånad till Hockeyallsvenskan och gjort en del poäng, 24 poäng på 34 matcher blev det totalt sett för AIK och Kalmar.

Den målfarliga forwarden kommer efter säsongen att lämna HV71, rapporterar Expressen.

För enligt tidningens uppgifter är han nu klar för spel i Malmö Redhawks till nästa år.

Nyheten kom sent i går kväll – efter att Malmö besegrat HV71 i Jönköping med 3–2 efter förlängning.

Source: Hugo Pettersson @ Elite Prospects