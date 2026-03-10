HV71 klara för kval – för tredje året i rad: ”Besviken som fan”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 tvingas till kval för tredje året i rad.

Efter att ha blivit överkörda med 7-3 mot Färjestad är HV helt klara för ytterligare ett kvalspel i SHL.

– Det är ett misslyckande och det är mycket skam i det. Folk kommer att vara besvikna och jag är besviken som fan, säger Blomqvist till TV4.

Anton Blomqvist och HV71 tvingas till ännu ett kvalspel i SHL. Foto: Bildbyrån (Montage)

2024 fick HV71 kvala efter att ha kommit på 13:e plats med 53 poäng. Förra säsongen kom HV71 sist på 57 poäng och kvalade mot MoDo. Inför kvällens omgång stod HV71 på 54 poäng och låg sist i SHL-tabellen. De var därmed piskade att vinna för att hålla hoppet om överlevnad vid liv. Annars, om HV förlorade och Örebro samtidigt vann sin match mot Timrå under kvällen, skulle HV71 bli matematiskt klara för ett tredje raka kval.

I Karlstad, borta mot Färjestad, fick HV71 sedan en mardrömsstart. Hemmalaget tog ledningen redan efter tre minuter och gick sedan även upp till en 2-0-ledning i andra perioden. Parallellt gick Örebro också upp till en 2-0-ledning i första perioden vilket gjorde att läget såg mörkt ut för HV71. I andra perioden lyckades de däremot resa sig aningen. Färjestad ledde med 4-1 men i slutet av perioden reducerade HV71 två gånger om för att ta ställningen till 4-3 inför den tredje perioden. Samtidigt hade Örebro 4-2 hemma mot Timrå och HV var fortfarande i behov av att vända på matchen och vinna för att undvika kval.

HV71 tvingas till nytt kval i SHL

I tredje perioden rann det däremot iväg och Färjestad vann matchen med hela 7-3. Samtidigt höll Örebro undan och vann sin match med 5-4. Det innebär att HV71 nu återigen får ställa om för kvalspel.

– Jag har tro på det. Jag vet om att vi kan spela bra. Sedan behöver vi hitta den här tryggheten. På något sätt kanske det här kan ge sig något form av lugn. Nu har vi hamnat där vi har gjort och nu behöver vi gå igenom varför, och titta på vissa delar i spelet, säger HV-tränaren Anton Blomqvist till TV4 och fortsätter:

– Vi behöver prata ihop oss om alla de här känslorna. Det är ett misslyckande och det är mycket skam i det. Folk kommer att vara besvikna och jag är besviken som fan att vi inte har fått ihop det bättre. Vi behöver vara starka i skallen och sitta ihop nu.

Vilka som HV kommer att få möta i kvalet är ännu oklart. Med två omgångar kvar skulle fortfarande Leksand, Örebro, Linköping och Timrå kunna hamna på 13:e plats vilket skulle innebära kvalspel mot HV71. Däremot kommer HV med största sannolikhet att komma sist och således inte få hemmafördel i kvalet. De ligger just nu fem poäng bakom Leksand med två omgångar kvar, och sex poäng kvar att spela om.

Färjestad – HV71 7–3 (2-0,2-3,3-0)

Färjestad: David Tomásek 2, Oskar Steen, Luke Philp, Magnus Nygren, Radim Zohorna, Joakim Nygård.

HV71: Hugo Fransson, William Ignberg Nilsson, Mattias Tedenby.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects