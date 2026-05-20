Carter Souch lämnade Södertälje förra året.

Nu är kanadensaren tillbaka – och skriver på för SSK igen.

– Det känns väldigt bra att få tillbaka Carter, säger sportchef Emil Georgsson.

Carter Souch är tillbaka i Södertälje igen efter ett år i Österrike. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

För två år sedan flyttade poängsprutan Carter Souch till Europa för första gången i sin karriär när han skrev på för Södertälje i HockeyAllsvenskan. Där gjorde kanadensaren stor succé med 25 poäng på 26 matcher och han var med i toppen av poängligan under säsongens första halva. En olycklig skadad gjorde dock att han missade resten av grundserien i SSK. Souch kom sedan tillbaka och spelade fyra matcher för Södertälje i slutspelet men gick där poänglös när SSK åkte ut i semifinal mot Djurgården.

Förra året stod det sedan klart att Carter Souch lämnade Södertälje. Han flyttade i stället ner till Österrike för spel i Vienna Capitals. Där fortsatte Souch att leverera starkt offensivt. Han gjorde 39 poäng på 48 matcher under grundserien vilket var näst bäst i laget. Souch vann däremot interna skytteligan med sina 20 fullträffar. I slutspelet stod han därefter för 2+1 på tre matcher innan Wien-klubben blev utslagna.

Carter Souch återvänder till Södertälje i HockeyAllsvenskan

Under onsdagskvällen står det nu klart att Carter Souch återvänder till både Sverige och kringelstaden.

Han presenteras nämligen av Södertälje och skriver ett kontrakt som gäller över den kommande säsongen 2026/27.

– Det känns väldigt bra att få tillbaka Carter till SSK. Han gjorde en stark säsong hos oss innan skadan, och i Carter får vi en spelare som är giftig offensivt och bidrar med både mål och assist, säger sportchefen Emil Georgsson.

— Södertälje Sportklubb (@SodertaljeSK) May 20, 2026

Efter värvningen av Carter Souch börjar Södertälje nu få ett mer komplett lag. I nuläget har de två målvakter, fem backar och elva forwards på kontrakt och har således endast ett fåtal platser kvar att fylla.

