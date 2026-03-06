”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Att Axel Rindell trivs i HV71 är ingen nyhet sett till hans poängskörd under säsongen. Under dagen kom det uppgifter från Aftonbladet att Rindell ser ut att stanna kvar i klubben.

– Jag vill spela i Husqvarna Garden, medger backen till Jönköpings-Posten.

Axel Rindell ser ut att fortsätta karriären i HV71

Foto: David Wreland / Bildbyrån

Under fredagen kom Aftonbladet med uppgifter om att Axel Rindell ser ut att förlänga sitt kontrakt med Jönköpingsklubben HV71, något han senare under dagen kommenterade till Jönköpings-Posten.

– Ja, mitt kontrakt går ju ut. Jag gillar att spela här, jag älskar Jönköping och jag vill spela i Husqvarna Garden, det har varit ett bra ställe för mig att vara på.

JP: Så om det kommer upp ett kontrakt på bordet så skriver du på?

– Ja, kanske det.

Hittills har 25-åringen noterats för 30 poäng (9+21) under säsongen 2025/2026.

Jumbomöte som väntar

Förra säsongen tillhörde Rindell dalalaget Leksand, med ett år kvar på kontraktet erbjöd klubben att betala en del av hans lön för en flytt till HV71. Det blev en flytt som visade sig bli lyckad för backen.

– Personligen har det varit bra. Jag har utvecklats bra från förra säsongen och mitt spel är på ett bra ställe nu. Sedan finns det så klart alltid något att utveckla ännu mer och jag vill bli ännu bättre, säger Rindell till Jönköpings-Posten.

På lördag spelas en match som kan ses som ett smakprov ifall tabellen står sig inför det negativa kvalet. Isåfall kommer Axel Rindell att ställas mot sin forna klubb Leksand i en kamp om att stanna kvar i SHL.

Source: Axel Rindell @ Elite Prospects