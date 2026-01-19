Bekräftar – lämnar HV71: ”De ville inte ge mig kontrakt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frederik Dichow lämnar HV71 efter säsongen. Enligt Expressen väntar spel i Timrå – och nu bekräftar han själv att det inte blir någon fortsättning i Jönköping.

— Jag är själv jätteledsen. Men igen, HV bestämmer och jag kan bara göra mitt bästa, säger han själv till Jönköpings-Posten.

Frederik Dichow lämnar HV71 när säsongen är slut.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

HV71 har fem målvakter under kontrakt resten av den här säsongen och det är tjockt även till nästa säsong. Därav kommer inte Frederik Dichow bli kvar i klubben. Dansken har ett utgående kontrakt med klubben och kommer enligt Expressen att spela i Timrå nästa säsong. Nu bekräftar han också själv att det blir en skilsmässa efter säsongen.

Även om han själv hade velat stanna i klubben.

— Ja, det hade jag. Men de ville inte ge mig kontrakt, så. Det är HV som bestämmer, säger han till Jönköpings-Posten.

Hugo Alnefelt, Olof Glifford och Lassi Lehtinen har alla kontrakt över nästa säsong. Dessutom uppges Herman Liv vara klar för klubben. Det innebär alltså att man redan nu har fyra seniormålvakter på kontrakt till nästa höst.

Frederik Dichow har räddat kvar klubben i två raka kval. Båda gångerna klev dansken fram och var skillnaden när det behövdes som mest. Men nu blir det alltså en flytt från Jönköping när säsongen är slut.

– Jag är själv jätteledsen. Men igen, HV bestämmer och jag kan bara göra mitt bästa. Jag kommer att sakna HV jättemycket, men så är det att vara proffs och sådan är hockeyns värld. Jag kan bara göra det bästa under sista tiden jag har här och tacka fansen för allt.

