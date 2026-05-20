Profilen lämnar – blir klubblös igen

Eric Norin hoppade in och spelade för både Frölunda och Kalmar under säsongen.

Nu tackas 34-åringen av i Kalmar och blir återigen klubblös.

Eric Norin blir tillgänglig på marknaden inför den kommande säsongen. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Spelarflykten fortsätter från Kalmar HC.

Sedan förlusten i kvartsfinal mot Södertälje har Kalmar tappat stora delar av laget. Stjärnbacken Peter DiLiberatore och poängstarke forwarden Eddie Levin har båda lämnat för spel i SHL. Toppmålvakten Jacob Crespin har också försvunnit tillsammans med toppbackarna Carl-Johan Lerby, Andrej Sustr och Wilhelm Westlund. Framåt har också poängkungarna George Diaco och Liam Hawel stuckit till Finland medan trotjänaren Gabriel Olsson lämnat för spel i konkurrenten Södertälje. Även nyckelspelaren Matt Fonteyne har blivit avtackad.

På ledarsidan har samtidigt också huvudtränaren Viktor Tuurala och assisterande tränaren Oliver Styf försvunnit till AIK. Den nye sportchefen Jarkko Oikarinen försvann även, bara ett par veckor sedan han blivit befordrad.

Fyra spelare blir avtackade av Kalmar – däribland Eric Norin

Under onsdagskvällen bekräftar Kalmar via Instagram att ytterligare spelare lämnar föreningen.

Stjärnan Liam Hawel och floppen Elias Vilén tackas av, men båda har redan gjort klart med nya klubbar. Hawel har skrivit på för Pelicans medan Vilén har presenterats av KalPa. Däremot är det två andra spelare som lämnar utan att ha gjort klart med några nya klubbadresser. Det handlar om två sena förstärkningar i form av centern Giorgio Estephan och backen Eric Norin.

Giorgio Estephan värvades till Kalmar innan årsskiftet och även om han inte gjorde någon offensiv succé blev han en värdefull tvåvägscenter. Kanadensaren noterades för 3+2 på 18 matcher i grundserien samt 2+1 på sju slutspelsmatcher i KHC-tröjan.

Eric Norin skrev på för Kalmar strax innan transferdeadline. Han blev sedan en breddback för topplaget under slutet av säsongen. Sammanlagt stod Norin för 0+2 på 14 matcher i Kalmar innan han nu lämnar föreningen. 34-åringen fick lämna AIK under uppmärksammade former förra året och var sedan länge klubblös under den gångna säsongen. Han skrev däremot, lite oväntat, på ett korttidsavtal i Frölunda där Norin var ombytt i åtta SHL-matcher innan han lämnade för spel i Kalmar.

Under sin karriär har Eric Norin spelat 83 SHL-matcher för AIK, Brynäs och Frölunda. Han har däremot tillbringat en majoritet av sin karriär i HockeyAllsvenskan. Där har han gjort 452 matcher för AIK, Almtuna och Kalmar. 34-åringen har spelat 369 matcher för AIK Hockey i sin karriär.

Än är det oklart var karriären fortsätter för Eric Norin.

Source: Eric Norin @ Elite Prospects