Lindy Ruff förde Buffalo Sabres till klubbens första slutspel på 15 år.

Nu blir 66-åringen kvar i båset – och skriver ett nytt tvåårskontrakt.

För två år sedan valde Buffalo Sabres att plocka tillbaka veterancoachen Lindy Ruff. 66-åringen tränade Buffalo i 16 år mellan 1997 och 2013 och hade fått sparken av New Jersey Devils tidigare det året. Att Buffalo valde att satsa på Ruff återigen var således lite av en chansning.

Det har dock visat sig vara ett succédrag av Sabres. Visserligen hade laget en tung säsong under Ruffs första år tillbaka i klubben men den här säsongen har Buffalo lyft rejält under Ruffs ledarskap. Lindy Ruff var tränare senast som Buffalo Sabres gick till slutspel 2010/11 och 15 år senare blev han också tränaren som förde Sabres tillbaka till slutspelet. Buffalo Sabres vann Atlantic Division och var det fjärde bästa laget i NHL:s grundserie med 109 poäng.

Lindy Ruff stannar i Buffalo Sabres

Buffalo Sabres slog sedan ut Boston Bruins med 4-2 i matcher under den första slutspelsrundan. Nyligen slutade dock säsongen i hjärtekross för Buffalo som förlorade den sjunde och avgörande matchen mot Montréal Canadiens efter förlängning. Efter säsongens slut väljer Buffalo Sabres däremot att fortsätta satsa på Lindy Ruff som huvudtränare. Han skriver nämligen ett nytt tvåårskontrakt och kommer att bli kvar i båset fram till och med 2028.

Lindy Ruff är en av tre finalister till Jack Adams Award, som delas ut till NHL:s bästa tränare, den här säsongen. Ruff vann utmärkelsen 2006 när han coachade Buffalo Sabres första gången. Han var också en finalist till priset med Dallas Stars 2016 samt med New Jersey Devils 2023 utan att vinna. På meritlistan har Lindy Ruff också två OS-guld med Kanada då han var assisterande förbundskapten både 2010 och 2014.

