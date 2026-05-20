Tidigare har Jesper Wallstedt nämnts i trejdrykten.

Nu menar dock insidern Elliotte Friedman att det snarare är Filip Gustavsson som kan hänga löst i Minnesota Wild.

– Om de ska flytta på någon så är det han, säger Friedman i The FAN Hockey Show.

Kan Filip Gustavsson gå en osäker framtid till mötes i Minnesota Wild? Foto: Bildbyrån

Tanken var att Minnesota Wild skulle satsa på Filip Gustavsson som sin förstemålvakt för de kommande åren. Förra året skrev Wild också ett dyrt femårskontrakt med Gustavsson som får en ny årslön på 6,8 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 63,5 miljoner kronor per säsong. Eftersom Gustavsson skulle bli förstemålvakt uppges Minnesota Wild vara beredda att trejda sin andra svenske målvakt, nämligen Jesper Wallstedt. De ska också aktivt ha bjudit ut Wallstedt som en del av ett bud till St. Louis Blues som skulle ta Robert Thomas till Minnesota, men St. Louis tackade nej.

Under årets säsong har dock Wallstedt stått för en stark säsong som rookie medan Gustavsson haft det lite tyngre. Under Stanley Cup-slutspelet var det också Jesper Wallstedt som tog över förstaspaden för Minnesota och vaktade kassen i tio av elva matcher medan Gustavsson bara fick spela i en slutspelsmatch.

Läs också: Därför missar Filip Gustavsson hockey-VM

Elliotte Friedman om Minnesota Wild: ”Kommer inte flytta på Wallstedt”

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman kan det ha fått Minnesota Wild att tänka om gällande vilken målvakt som de kommer att satsa på inför framtiden.

– De har haft ett bra målvaktspar vilket är en av anledningarna till att de slutade så högt som de gjorde. Nu kommer Gustavsson gå in i ett nytt avtal och vi kommer att få se hur alla känner. Han är inte längre förstemålvakt, eller avslutade inte som det, och lag ser nu att man behöva två bra målvakter, säger Friedman i The FAN Hockey Show och fortsätter:

– Jag tror inte att de kommer att flytta på Wallstedt längre. Om de ska flytta på någon så är det den andra killen (Filip Gustavsson). Samtidigt måste man ha en backup-plan för annars blir man svagare på en position som var en styrka för laget, även om Gustavsson hade en sämre avslutning på säsongen.

Detaljen som kan stoppa en trejd för Filip Gustavsson

Det finns däremot en detalj som kan tala emot en trejd för Filip Gustavsson. I hans nya kontrakt som börjar gälla från och med nästa säsong har ”Gus” nämligen en ”no movement-klausul”. Det innebär att han inte kan bli bortbytt hur som helst utan svensken måste själv ge sitt godkännande innan Wild kan trejda honom.

Enligt Elliotte Friedman behöver det dock inte vara något som sätter stopp för en eventuell trejd.

– Om Gustavsson ser att han inte kommer att spela lika mycket, eller inte vara etta längre, då kan han nog vara lite mer flexibel gällande att häva klausulen, säger insidern.

Filip Gustavsson har gjort 219 NHL-matcher för Ottawa Senators och Minnesota Wild under sin karriär. Han kom till Minnesota via en trejd från Ottawa 2022. Där etablerade han sig som en NHL-målvakt och har på senare år också tagit ett grepp om förstaspaden. Nu kan han däremot bli nedpetad från tronen av landsmannen Jesper Wallstedt, vilket skapar en osäkerhet kring framtid i Wild.

Source: Filip Gustavsson @ Elite Prospects