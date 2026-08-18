Alexander Command sköt sitt första mål i A-laget när Örebro vann.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

Spelschema och resultat: Så spelar SHL-lagen under försäsongen 2026



Örebro och Timrå var båda obesegrade på försäsongen inför kvällens match i Gränby. Förra veckan vann Örebro sin försäsongspremiär mot Djurgården med 3-2 medan Timrå besegrade både Sundsvall (5-1 ) och Brynäs (3-1 ) för att vinna SCA Cupen.

Nu möttes lagen i en träningsmatch inför SHL -säsongen och Timrå ställde då en debutant mellan stolparna. 19-årige Max Berglund, till vardags i Timrås U20-lag, fick kliva in i kassen sedan Frederik Dichow saknades på grund av sjukdom medan Jacob Johansson är "dag-till-dag" med en skadekänning.

Alexander Command gör första A-lagsmålet för Örebro

Berglund fick då en tuff start på debuten när Örebro rivstartade matchen. 18-årige storlöftet Alexander Command, som valdes av New Jersey Devils som tolfte spelare i sommarens NHL-draft, spräckte nollan redan efter 39 sekunder. Det var Commands första mål i Örebros A-lag. Strax därefter utökade Örebro också ledningen när Milton Oscarson höll sig framme och slog in en retur. Örebro ledde alltså med 2-0 efter drygt tre minuters spel.

Efter debutmålet var Alexander Command osäker ifall någon sparade pucken åt honom.

– Jag hoppas det. Det kanske är om någon snäll själ vill ge den till mig, säger Command till Sportbladet i pausen och fortsätter:

– Jag försöker att gå ut och ta för mig ändå och visa framfötterna. Den här perioden har jag lyckats och det är bara att fortsätta gnugga på.

Patrik Karlkvist och Josh Dickinson blev matchhjältar

Därefter spottade Timrå upp sig och senare i första perioden lyckades laget även reducera. Nyförvärvet Lucas Forsell drog till med ett direktskott som gick hela vägen in bakom Örebromålvakten Jonas Arntzen för 2-1. I andra perioden kvitterade också Timrå. Den här gången var det Anton Heikkinen som blev målskytt efter att ha lyft upp en backhand i nät och ställningen var 2-2 inför tredje perioden.

Där dröjde det dock endast 41 sekunder innan Örebro återtog ledningen igen. Patrik Karlkvist sköt ett skott som styrdes in via nye centern Josh Dickinson för 3-2 i matchen. När Örebro sedan fick spela i powerplay blev Karlkvist däremot målskytt. Det var Dickinson som spelade över till Patrik Karlkvist som distinkt sköt in 4-2-målet.

Slutresultatet blev sedan 5-2 då Patrik Karlkvist punkterat tillställningen med ett mål i tom kasse. Örebro har alltså nu inlett med två raka segrar på årets försäsong. Timrå har däremot åkt på sin första förlust. För båda lagen väntar nu uppehåll till nästa vecka där Örebro ställs mot BIK Karlskoga medan Timrå möter Östersund i nästa träningsmatch.

Örebro – Timrå 5–2 (2-1,0-1,3-0)

Örebro: Patrik Karlkvist 2, Alexander Command, Milton Oscarson, Josh Dickinson.

Timrå: Lucas Forsell, Anton Heikkinen.