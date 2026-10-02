Kris i Mora – nere på kvalplats

Mora är nere på kvalplats efter nollan i Kalmar.

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Kalmar HC stod för en stabil och nollad insats hemma i Hatstore Arena när man besegrade Mora IK med 2–0 inför över 2 400 åskådare.

Mötet avgjordes i princip redan under den första perioden där Kalmar la grunden till segern. Fem minuter in i matchen drabbades Mora av sin första utvisning, och i det efterföljande spelet fem mot fyra klev Elliot Ekmark fram och sköt 1–0 för hemmalaget. Bara fyra minuter senare var det dags igen när Hampus Plato utökade ledningen till 2–0, framspelad av Elliot Ekmark och Christian Felton.

Resten av matchen präglades av ett starkt försvarsspel från Kalmar samt ett händelserikt fysiskt spel med flera utvisningsminuter för gästerna. Mora tog en sista timeout i slutskedet av den tredje perioden för att försöka skapa en forcering, men lyckades inte spräcka nollan.

Kalmars målvakt Brett Brochu var omutlig mellan stolparna och motade samtliga 20 skott, samtidigt som hemmalaget kontrollerade händelserna hela vägen till slutsignalen.

Matchfakta Kalmar – Mora

Kalmar HC – Mora IK 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

Första perioden: 1–0 (05.22) Elliot Ekmark (Hampus Plato, Jonathan Andersson), spel fem mot fyra 2–0 (09.18) Hampus Plato (Elliot Ekmark, Christian Felton)

Andra perioden: –

Tredje perioden: –

Skott: 39–20 (16–3, 9–9, 14–8) Utvisningsminuter: Kalmar: 4 min (2x2). Mora: 13 min (1x5, 4x2). Målvaktsstatistik: Brett Brochu, Kalmar: 100,00% (20 räddningar/20 skott). Marcus Hellgren Smed, Mora: 94,87% (37 räddningar/39 skott). Publik: 2 411 åskådare (Hatstore Arena)