SHL-lånets uppvisning – i galna målfesten

Bruno Osmanis klev fram i målfesten.

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Det blev en svängig och målrik historia i VBO Arena när Almtuna IS tog hem samtliga tre poäng mot Vimmerby HC efter en stark slutperiod.

Gästerna tog tidigt greppet om matchen när Marwin Jarbsjö sköt 0–1 för Almtuna knappt nio minuter in i den första perioden. Vimmerby kvitterade i powerplay genom Hampus Karlsson, men Bruno Osmanis återgav gästerna ledningen innan den första periodpausen.

I mittenakten var det Vimmerbys tur att svänga tillbaka matchbilden. Hugo Lejon kvitterade till 2–2 tidigt i perioden, och efter att Oscar Pentler återigen gett Almtuna ledningen klev Kalle Carlsson fram och stänkte in 3–3 för hemmalaget.

I den tredje perioden ryckte dock Uppsalalaget ifrån ordentligt. Marwin Jarbsjö satte sitt andra mål för kvällen till 3–4, och minuten senare utökade Bruno Osmanis till 3–5, vilket tvingade Vimmerby till timeout. När Samuel Salonen sedan satte 3–6 i numerärt överläge kändes matchen avgjord. Max Karlsson skapade ett litet hopp för hemmalaget när han reducerade till 4–6 i slutskedet, men Samuel Salonen stängde matchen definitivt med sitt 4–7-mål i tom bur.

Matchfakta Vimmerby – Almtuna

Vimmerby HC – Almtuna IS 4–7 (1–2, 2–1, 1–4)

Första perioden: (09.11) 0–1 Marwin Jarbsjö (Bruno Osmanis, Anton Ohlsson), (11.35) 1–1 Hampus Karlsson (Linus Millner Westberg, Hannes Hellberg), spel fem mot fyra, (18.19) 1–2 Bruno Osmanis (Lukas Vesterlund, Oskar Asplund)

Andra perioden: (22.17) 2–2 Hugo Lejon (Kalle Carlsson, William Alftberg), (27.42) 2–3 Oscar Pentler (Leon Lerebäck, Charlie Forslund), (28.12) 3–3 Kalle Carlsson (Hugo Lejon, Oskar Lindgren)

Tredje perioden: (41.38) 3–4 Marwin Jarbsjö (Elias Degnell, Anton Ohlsson), (44.55) 3–5 Bruno Osmanis (Anton Ohlsson, Marwin Jarbsjö), (52.31) 3–6 Samuel Salonen (Anton Ohlsson, Leo Sundqvist), spel fem mot fyra, (58.04) 4–6 Max Karlsson (Jesper Norbäck, Linus Millner Westberg), (59.24) 4–7 Samuel Salonen, i tom bur

Skott: 23–33 (4–13, 11–8, 8–12) Utvisningsminuter: Vimmerby: 6 min (3x2). Almtuna: 2 min (1x2). Målvaktsstatistik: Isak Sörqvist, VIM: 78,79% (26 räddningar/32 skott). Tim Forslund, AIS: 82,61% (19 räddningar/23 skott). Publik: 961 åskådare (VBO Arena)