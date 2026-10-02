MoDo studsar tillbaka – kör över nykomlingen

MoDo fick vinna på Gotland.

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MoDo Hockey klev ut starkt på Gotland och kopplade ett tidigt grepp om matchen när man besegrade Visby/Roma HK med klockrena 4–0 i Visby Ishall.

Gästerna öppnade i ett rasande tempo i den första perioden och fick utdelning redan efter drygt fem minuter när Elias Rosén satte ledningsmålet. Hugo Hallin utökade till 0–2 kort därefter, vilket fick hemmalaget att ta en tidig timeout. Det stoppade dock inte MoDos offensiv, och innan den första periodpausen hann även Oscar Pettersson näta och skicka upp MoDo i en trygg tre måls-ledning.

I den andra perioden fortsatte MoDo att trycka på och fick spela i numerärt överläge. Där klev Carl Mattsson fram och satte sitt sjätte mål för säsongen till 0–4.

Visby/Roma försökte arbeta sig in i matchen och skapade flera chanser i den sista perioden, men MoDo-målvakten Jakob Hellsten stängde igen helt. Hellsten räddade samtliga 24 skott och höll nollan, medan gästerna komfortabelt spelade av matchen fram till slutsignalen.

Matchfakta Visby – MoDo

Visby/Roma HK – MoDo Hockey 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)

Första perioden: 0–1 (05.14) Elias Rosén (Carl Mattsson, Arvid Caderoth) 0–2 (08.36) Hugo Hallin (August Berg, Emil Larsson) 0–3 (16.25) Oscar Pettersson (Oskar Wahlberg, Bryan Yoon)

Andra perioden: 0–4 (25.12) Carl Mattsson (Elias Rosén, Milan Sundström), spel fem mot fyra

Tredje perioden: –

Skott: 24–49 (5–16, 15–14, 4–19) Utvisningsminuter: Visby/Roma: 6 min (3x2). MoDo: 4 min (2x2). Målvaktsstatistik: Joona Voutilainen, VIS: 91,84% (45 räddningar/49 skott). Jakob Hellsten, MoDo: 100,00% (24 räddningar/24 skott).