Linus Klasen gjorde comeback – men då stal Wiggo Sörensson showen.

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Boro/Vetlanda HC tog en stark bortaseger i Björkängshallen när man besegrade Huddinge IK med 4–2 i HockeyEttan Södra .

Linus Klasen var då tillbaka i Huddinge-tröjan för första gången sedan 2007 och spelade även sin första match sedan han lämnade Djurgården i våras. Då blev 40-åringen dock överglänst av en 18-årig stortalang vid namn Wiggo Sörensson.

Efter en mållös och tätt markerad första period var det gästerna som spräckte nollan i den andra aktens slutskede när just Wiggo Sörensson sköt 0–1. Huddinge svarade dock snabbt och Elias Jankler kvitterade till 1–1 innan den andra periodpausen.

Den tredje perioden blev dramatisk och ryckig. Trots ett numerärt underläge lyckades Boro/Vetlanda återta ledningen genom Jakob Jonsson, som satte 1–2 i boxplay, assisterad av Wiggo Sörensson. Artemi Aleksandrov utökade sedan till 1–3 några minuter senare. Huddinge gav inte upp och skapade nerv i matchen när Charlie Kronnäs reducerade till 2–3 med fyra minuter kvar, efter assist av Linus Klasen. Hemmalaget tog därefter timeout och plockade ut målvakten i slutsekunderna, men Filip Windahl spikade slutresultatet 2–4 i tom bur.

Boro/Vetlandas målvakt Albin Edlund stod för en stabil insats och räddade 19 av 21 skott i segermatchen. Linus Klasen fick därmed lämna isen som en förlorare i sin comeback på isen medan Wiggo Sörensson blev en av hjältarna för Boro/Vetlanda med 1+1 i matchen. Det var nykomlingens första trepoängare för säsongen och Wiggo Sörensson har inlett lysande med 4+2 på fyra matcher så här långt.

Matchfakta Huddinge – Boro/Vetlanda

Huddinge IK – Boro/Vetlanda HC 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)

Första perioden: –

Andra perioden: 0–1 (33.46) Wiggo Sörensson (Oskar Holm), 1–1 (38.11) Elias Jankler (Daniel Liiv, Olle Karlsson)

Tredje perioden: 1–2 (45.09) Jakob Jonsson (Vigor Andersson, Wiggo Sörensson), spel fyra mot fem, 1–3 (52.59) Artemi Aleksandrov (Aleksi Soijärvi, Ville Henell), 2–3 (56.09) Charlie Kronnäs (Linus Klasen, Elias Holmberg), 2–4 (59.56) Filip Windahl, i tom bur.

Skott: 21–31 (6–7, 5–13, 10–11) Utvisningsminuter: Huddinge: 10 min (5x2). Boro/Vetlanda: 6 min (3x2). Målvaktsstatistik: Leo Matthiesen, HUD: 90,00% (27 räddningar/30 skott). Albin Edlund, BVE: 90,48% (19 räddningar/21 skott). Publik: 385 åskådare (Björkängshallen)