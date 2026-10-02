20-åringens galna form – sex poäng på två matcher

Victor Pantzare är i en utomordentlig form.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Västerås IK stod för en stark vändning hemma i ABB Arena Nord när man besegrade IK Oskarshamn med övertygande 5–1 efter en dominerande insats i de två sista perioderna.

Gästerna öppnade matchen bäst och kunde ta ledningen sju minuter in i den första perioden genom Matthew Brown. I den andra perioden tog hemmalaget dock över händelserna helt. Victor Pantzare blev den stora matchvinnaren när han först kvitterade till 1–1 och sex minuter senare även satte ledningsmålet 2–1 för Västerås. Innan periodvilan hann kaptenen Jimmie Jansson utöka till 3–1 i spel fem mot fyra sedan Pantzare assisterat till målet. Victor Pantzare har därmed gjort sex poäng på de två senaste matcherna.

I den tredje perioden fortsatte Västerås att utnyttja sina numerära överlägen. Tidigt i perioden stänkte Lukas Zetterberg in 4–1 i powerplay, och i slutskedet fastställde Carl Jakobsson slutresultatet till 5–1, även det i spel fem mot fyra.

Västerås målvakt Oliver Håkansson stod för en stabil insats mellan stolparna och räddade 23 av 24 skott när hemmalaget säkrade tre klara poäng inför hemmapubliken.

Matchfakta Västerås – Oskarshamn

Västerås IK – IK Oskarshamn 5–1 (0–1, 3–0, 2–0)

Första perioden: 0–1 (07.00) Matthew Brown (Calle Karlsson, Ludvig Markman)

Andra perioden: 1–1 (26.01) Victor Pantzare (Felix Johansson) 2–1 (32.16) Victor Pantzare (Felix Johansson, Anton Mylläri) 3–1 (38.45) Jimmie Jansson (Victor Pantzare, Theo Keilin), spel fem mot fyra

Tredje perioden: 4–1 (41.09) Lukas Zetterberg (Daniel Gunnarsson, Sebastian Falk), spel fem mot fyra 5–1 (58.24) Carl Jakobsson (Sebastian Falk, Daniel Gunnarsson), spel fem mot fyra

Skott: 34–24 (10–5, 12–12, 12–7) Utvisningsminuter: Västerås: 8 min (4x2). Oskarshamn: 14 min (7x2). Målvaktsstatistik: Oliver Håkansson, VIK: 95,83% (23 räddningar/24 skott). Axel Nyman, IKO: 85,29% (29 räddningar/34 skott). Publik: 2 033 åskådare (ABB Arena Nord)