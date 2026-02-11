Gavin McKennas misshandel av en 21-åring i slutet av januari har dominerat snacket inför NHL-draften senaste veckorna. I podcasten Inside Hockey tar Peter Sibner den kanadensiske supertalangen i försvar – och menar att hans agerande till och med kan stärka hans aktie inför draften.

Uffe Bodin och Peter Sibner diskuterar misshandelsanklagelserna mot Gavin McKenna i podcasten Inside Hockey.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Det råder OS-feber i Sverige. Men i Inside Hockey väljer Peter Sibner och Uffe Bodin att fokusera på NHL i stället.

I senaste avsnittet av Inside Hockey diskuterar man misshandelsanklagelserna mot Gavin McKenna.

McKenna, som var inblandad i en påstådd incident utanför isen på Doggie’s Pub i State College den 31 januari, åtalades förra veckan och misstänktes för grov misshandel, ringa misshandel, trakasserier och störande av ordningen. I fredags drog åklagare i Centre County tillbaka åtalet om grov misshandel, ett brott som kunde ha gett upp till 20 års fängelse.

Enligt polisrapporten som upprättades efter händelsen anklagades McKenna för att ha slagit en 21-årig man två gånger i ansiktet, vilket ledde till flera käkfrakturer som krävde operation. Detta efter att mannen ska ha trakasserat hans mamma. I motiveringen till att lägga ned åtalet om grov misshandel uppgav åklagarna att de anser att McKenna ”inte agerade med avsikt att orsaka allvarlig kroppsskada och inte heller handlade vårdslöst med extrem likgiltighet inför människolivets värde”.

Nu är han redo för spel till helgen och av allt att döma kommer det inte att bli något större rättsligt efterspel till händelsen.

Peter Sibner, boende i USA sedan många år tillbaka, förklarar i podden hur det amerikanska rättssytemet fungerar och de olika nyanserna av händelsen på Penn State. Han tar dessutom McKenna i försvar utifrån omständigheterna som ledde till dispyten.

