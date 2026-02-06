Åtalad för misshandel: Det här vet vi om McKenna-incidenten

Gavin McKenna är åtalad för misshandel efter en händelse i lördags. Där supertalangen ska ha slagit en man i ansiktet två gånger, rapporterar The Athletic.

Det här är vad vi vet om händelsen just nu.

Gavin McKenna står åtalad för misshandel efter en incident under helgen.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Det slog ner som en bomb under onsdagskvällen att Gavin McKenna står åtalad för misshandel. 18-åringen är en av världens hetaste hockeytalanger och förväntas gå som etta eller tvåa i sommarens NHL-draft. Den här händelsen har nu skakat om hockeyvärlden och många frågor ställs kring hans framtid som hockeyspelare.

Det här är vad vi vet om vad som har hänt.

Lördagens utomhusmatch mellan Penn State University och Michigan State University slutade 5–4 efter övertid. Gavin McKenna gjorde 1+2 i matchen och fortsatte sin fina form efter JVM. Några timmar efter att matchen var slut ordnade ”Doggies Pub”, en studentbar, ett evenemang för laget och deras anhöriga. Efter att ha lämnat puben ska McKenna och ett gäng ha träffat på målsägande och hans vänner. Den misstänkta misshandeln skedde runt 20.45, lokal tid. Slagen ska ha utdelats efter ett utbyte av ord mellan grupperingarna. Gruppen som hockeyspelarna stötte på ska ha haft vetskap om vilka de träffade och vem McKenna är, rapporterar The Athletic.

Gavin McKenna står åtalad för misshandel

18-åringen ska enligt vittnesmål ha delat ut två slag i närheten av ett parkeringsgarage. När polisen kom dit hade målsägande en bruten käke samt saknade tänder. Det fanns även blodspår på trottoarkanten, något även polisen uppfattade och dokumenterade.

Enligt vittnesmål ska målsägande ha haft svårt att prata och att två av hans kompisar fick föra hans talan till polismannen på plats. Åtalet gäller nu misshandel, trakasserier och ordningsstörning. Maxstraffet är 20 år i fängelse och 25 000 dollar i böter.

– Vi är medvetna om att åtal har väckts. Eftersom det här är en rättslig process har vi inga fler kommentarer, hälsar John Hanna, som jobbar för Penn State, till The Athletic.

Det här kan det betyda för McKennas framtid i NHL

Vad som händer härnäst återstår att se. Klart är att spekulationerna går varma kring vad det här kommer att ha för innebörd för hans karriär. Enligt Mike Grinnell från Spittin’ Chiclets kommer den här incidenten att stärka Gavin McKennas draftaktie. Det med tanke på rykten som cirkulerar om att han stod upp för sin mamma som blev trakasserad. Han menar då att NHL-klubbar kommer att uppskatta hans moral och förmåga att stå upp för de sina. Därför ska hans draftaktie ha stärkts.

Samtidigt kommer frågan huruvida han kommer att kunna vara kvar i USA och hur det blir med resor in i landet framöver. Vid en fällande dom kan 18-åringen nämligen utvisas till Kanada och få inreseförbud i USA. Något som självfallet kan få NHL-klubbarna att backa och tänka efter två gånger innan man väljer honom.

I ett klipp på Instagram via kontot ”Cominghotsens” uttalar sig Mike Futa, tidigare assisterande general manager för Los Angeles Kings kring situationen. Han håller inte alls med om Grinnells syn på händelsen

– Han är en otrolig ung atlet men om han är åtalad för ett brott kommer det att påverka hans reseförmåga. Det är en massiv sak och det är det här i ett nötskal. Jag vet inte, men det som sticker ut är ”grovt brott” (felony). Det blir en helt annan fråga när du sitter där och undrar om det kommer att påverka hans förmåga att resa och i längden hans förmåga spela hockey, det är en jättestor sak, säger Futa.

