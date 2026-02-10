Gavin McKenna är tillbaka på isen. Efter att den allvarligaste åtalspunkten mot supertalangen lagts ned efter misshandelsanklagelsen härom veckan väntas han spela för Penn State i den amerikanska collegehockeyn i helgen.

Gavin McKenna väntas spela för Penn State i helgen. Foto: AP Photo/Rick Scuteri

Källor uppger för Daily Faceoffs Steven Ellis att supertalangen Gavin McKenna, 18, förväntas spela för Penn State när de ställs mot University of Michigan i helgen.

McKenna, som var inblandad i en påstådd incident utanför isen på Doggie’s Pub i State College den 31 januari, åtalades förra veckan och misstänktes för grov misshandel, ringa misshandel, trakasserier och störande av ordningen. I fredags drog åklagare i Centre County tillbaka åtalet om grov misshandel, ett brott som kunde ha gett upp till 20 års fängelse.

Enligt polisrapporten som upprättades efter händelsen anklagades McKenna för att ha slagit en 21-årig man två gånger i ansiktet, vilket ledde till flera käkfrakturer som krävde operation för den andra parten. I motiveringen till att lägga ned åtalet om grov misshandel uppgav åklagarna att de anser att McKenna ”inte agerade med avsikt att orsaka allvarlig kroppsskada och inte heller handlade vårdslöst med extrem likgiltighet inför människolivets värde”.

Gavin McKenna rankas tvåa inför NHL-draften 2026

I Daily Faceoffs senaste ranking av talangerna inför NHL-draften 2026 rankas McKenna som tvåa, endast bakom Sveriges Ivar Stenberg. Under lång tid sågs McKenna som det självklara förstavalet i draften, men spelare som Stenberg och backen Keaton Verhoeff har knaprat in på försprånget sedan säsongsstarten.

McKenna anslöt till Penn State inför den här säsongen efter att ha tillbringat de tre föregående åren med Medicine Hat Tigers i WHL. Under sin sista säsong i Medicine Hat noterades McKenna för 129 poäng på 56 matcher.

I jakt på tuffare motstånd under sitt draftår har McKenna i stort sett levererat starkt även för Penn State, där han stått för 32 poäng på 24 matcher. Han var dessutom en av Kanadas mest tongivande spelare på JVM, där han noterades för 14 poäng på sju matcher när Kanada tog brons.

