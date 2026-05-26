Oscar Eklind är hemma igen.

Efter åtta år på annat håll är forwarden tillbaka i Malmö Redhawks – och skriver ett långtidskontrakt.

– Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka i Malmö och ta på sig Redhawks-tröjan igen, säger Eklind på klubbens hemsida.

Oscar Eklind är klar för en återkomst till Malmö Redhawks efter flera år på annat håll. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån & Rusty Jones/Cal Sport Media/Alamy

Senast Oscar Eklind spelade för Malmö Redhawks var som junior under säsongen 2017/18. Han lämnade sedan för spel i Pantern och har därefter också spelat för Mora, Brynäs, Luleå samt Lehigh Valley Phantoms.

Nu är den 27-årige trelleborgaren tillbaka.

På sin hemsida meddelar Malmö Redhawks att Eklind återvänder till klubben efter åtta år på annat håll. Parterna har kommit överens om ett fyraårskontrakt som innebär att Eklind är klar för spel i Malmö fram till 2030.

– Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka i Malmö och ta på sig Redhawks-tröjan igen. Klubben har tagit stora kliv de senaste åren och det ska bli väldigt inspirerande att få vara en del av den fortsatta resan, säger Oscar Eklind via klubbens hemsida.

Oscar Eklind klar för Malmö Redhawks – fram till 2030

Oscar Eklind tog klivet upp till SHL 2021 efter att ha stått för en imponerande säsong i Mora. Han visade också framfötterna i Brynäs vilket ledde till att Eklind fick göra Tre Kronor-debut. Efter två säsonger i Gävle flyttade Eklind upp till Norrbotten för spel i Luleå. Där kom det stora genombrottet för skåningen som gjorde 17 mål och 28 poäng på 48 matcher och var Luleås skyttekung den säsongen.

Succén i Luleå ledde till att Oscar Eklind fick ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers. Eklind har däremot inte fått spela någonting i NHL under sin tid i Nordamerika. I stället har det blivit två kompletta säsonger i farmarligan AHL där han har noterats för sammanlagt 14 mål och 37 poäng på 113 matcher.

– Oscar har en bakgrund i vår organisation och vet vad det innebär att representera klubben. Oscar har producerat, spelat mycket och vuxit in i olika roller. Nu kommer Oscar tillbaka med en annan mognad, och vi ser honom som en del av vår långsiktiga satsning, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Under sin SHL-karriär har Oscar Eklind noterats för 30 mål och 58 poäng på 160 matcher.

Source: Oscar Eklind @ Elite Prospects