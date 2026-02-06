Vändningen kring McKenna: Åtalet läggs ner

Tidigare i veckan slog rapporterna om att väntade draftettan Gavin McKenna kan få 20 års fängelse ner som en bomb i hockeyvärlden. Nu kommer en vändning.

Gavin McKenna står inte längre åtalad för grov misshandel. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

Under onsdagskvällen sipprade det ut för första gången. En av världens största hockeytalanger, Gavin McKenna, stod åtalad för misshandel efter en incident utanför en studentpub 31 januari. Sraff som 20 års fängelse slängdes med i media, och folk frågade sig om college-stjärnan verkligen kan väljas som nummer ett i NHL-draften.

Nu har en vändning kommit i fallet.

Enligt 6 News uppger nämligen åklagare i Centre County att de kommer att lägga ner åtalet om grov misshandel. Detta trots rapporter om att han slagit en annan man i ansiktet två gånger, vilket lett till flera frakturer i käken, samt operation.

Efter en ytterligare genomgång av videobevisningen skriver man nu istället att McKenna ”inte agerade med uppsåt att orsaka allvarlig kroppsskada och inte heller handlade vårdslöst med grov likgiltighet inför människolivets värde”.

Fortfarande åtalad för ringa misshandel

Detta var dock bara en av flera punkter som slogs fast efter händelsen. Enligt domstolshandlingar står McKenna fortfarande åtalad för ringa misshandel, samt förseelser i form av ofredande och störande av allmän ordning.

Penn State University svarar 6 News att de är medvetna om anklagelserna, men menar att de inte inte vill lämna ytterligare kommentarer. Hur detta påverkar hans framtid, och om han straffas av universitetet eller ligan NCAA är ännu oklart.

– Han är en otrolig ung atlet men om han är åtalad för ett brott kommer det att påverka hans reseförmåga. Det är en massiv sak och det är det här i ett nötskal. Jag vet inte, men det som sticker ut är ”grovt brott” (felony). Det blir en helt annan fråga när du sitter där och undrar om det kommer att påverka hans förmåga att resa och i längden hans förmåga spela hockey, det är en jättestor sak, uttalade sig Mike Futa i ett klipp på Instagram via kontot ”Cominghotsens”.

