Spås gå etta i draften – kan få 20 års fängelse

Han har länge varit den tänkta ettan i den kommande draften. Nu är supertalangen Gavin McKenna misstänkt för misshandel – och kan få 20 års fängelse.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

I flera års tid har Gavin McKenna varit den givna draftettan 2026. Den senaste tiden har däremot Ivar Stenberg klivit fram som ett seriöst alternativ och de båda förväntades gå en kamp hela vägen in mot mållinjen. Nu kan dock den kanadensiska supertalangen ha sabbat sina chanser.

Efter utomhusmatchen mot Michigan State den 31 januari gick McKenna med kompisar ut på en studentpub.

Där ska 18-åringen ha brutit käken på målsägande efter en dispyt. Han står nu misstänkt för grov misshandel, ringa misshandel, ordningsstörning och trakasserier, rapporterar Onward State.

Enligt TSN kan det också leda till 20 år i fängelse. Något som i praktiken skulle innebära att hans karriär är över innan den har börjat.

Gavin McKenna gjorde ett mål och två assist för Penn State i utomhusmatchen som spelades tidigare under dagen. Han spelade även JVM för Kanada för en dryg månad sedan. I NCAA har det blivit 32 poäng på 24 matcher den här säsongen. Nu återstår det att se om det blir någon mer.

