Därför tog HV71-aktuelle centern timeout i ett år

Noah Philp är högaktuell för HV71 inför säsongen 2026/27 – men den kanadensiske centern bär på en ovanlig historia. Mitt under karriärens uppgång valde han att lämna hockeyn helt under ett år. Här är bakgrunden till beslutet och vad Philp själv har sagt om pausen från sporten.

HV71-aktuelle Noah Philip har en intressant bakgrund. Foto: AP Photo/Karl DeBlaker

När den kanadensiske centern Noah Philp plötsligt försvann från hockeyn sommaren 2023 väckte det stor uppmärksamhet i Nordamerika. Philp hade just avslutat en stark rookiesäsong i AHL med 37 poäng på 70 matcher för Bakersfield Condors och sågs som ett intressant framtidsnamn i Edmonton Oilers organisation. Men i stället för att skriva nytt kontrakt valde han att kliva bort från sporten helt under säsongen 2023/24.

Beslutet kom oväntat – och Philp var länge fåordig kring orsaken.

I ett officiellt uttalande meddelade han då att han behövde fokusera på livet utanför hockeyn. Några detaljer gavs aldrig offentligt, men både Oilers och Bakersfield visade tidigt stöd för beslutet.

Noah Phlip: ”Jag behövde kliva bort”

När Philp återvände till hockeyn inför säsongen 2024/25 utvecklade han resonemanget något mer. I en intervju med NHL.com berättade han att känslan att spela hockey inte längre var densamma under hans första proffssäsong.

– Jag kände att jag behövde kliva bort, säger han.

Han beskrev hur yttre faktorer började påverka glädjen till sporten och att han därför följde magkänslan att ta en paus från hockeyn. Under året borta från sporten reste han bland annat runt och försökte få nya infallsvinklar på livet.

– Det gav mig ett annat perspektiv på saker och ting, säger han till NHL.com om tiden utanför hockeyn.

Enligt Sportsnet hade Philp under flera månader inte ens rört en klubba eller stått på is efter säsongen 2022/23. Först långt senare började suget efter hockey komma tillbaka. Han berättade att en spontan allmänhetens åkning hemma i Canmore i Kanada blev ett viktigt ögonblick i beslutet att återvända.

– Jag kände faktiskt att det gick mycket bättre än jag trodde. Det var ungefär då jag började tänka: ”Jag tror att jag skulle kunna göra det här igen.” Att jag verkligen ville det. För mig handlade det om att kunna ge allt – vilket jag hade gjort hela livet. Och vid den tidpunkten [våren 2023] gjorde jag inte det. Så jag kände att om jag var redo att ge allt igen, då skulle jag komma tillbaka.

”Jag är väldigt glad att jag gjorde det”

Philp betonade samtidigt att han aldrig ångrade beslutet att lämna hockeyn tillfälligt.

– Jag är väldigt glad att jag gjorde det. Jag skulle inte vilja byta bort den erfarenheten, säger han till NHL.com.

Comebacken blev däremot lyckad. Efter återkomsten skrev Philp nytt kontrakt med Oilers, tog plats i NHL och gjorde senare även sina första matcher i världens bästa liga. Den här säsongen har han spelat NHL-matcher med både Edmonton och Carolina, men befinner sig nu i konferensfinal i AHL-slutspelet Calder Cup med Hurricanes farmarlag Chicago Wolves.

Nu är han högaktuell för spel i Sverige, där HV71 uppges visa intresse inför säsongen 2026/27. Förra säsongen återfanns hans äldre bror Luke Philp i Färjestad.

För många hockeyspelare hade ett års frånvaro kunnat innebära slutet på karriären. För Noah Philp verkar pausen i stället ha blivit starten på något nytt.

Source: Noah Philp @ Elite Prospects