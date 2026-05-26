Den muntliga överenskommelsen har blivit ett skriftligt avtal.

Nu är Nolan Stevens tillbaka i Södertälje, det bekräftar klubben på sina sociala medier.

Nolan Stevens återvänder till Södertälje

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Det har länge pratas om att Nolan Stevens är på väg tillbaka till Södertälje, något som klubbens sportchef Emil Georgsson också bekräftade häromdagen.

”Det stämmer att vi är muntligt överens men vi jobbar på att få ihop sista biten av ekonomin”, skrev han till LT i ett sms.

Nu är återkomsten ett faktum, Nolan Stevens vänder tillbaka till Södertälje efter en säsong i Leksand. Klubben bekräftar på sina sociala medier att parterna har enats om ett tvåårskontrakt. Värvningen har blivit möjlig tack vare en insamling av SSK:s supportrar.

Lämnar Leksand – möts direkt i premiären

Senast 29-åringen var i 08-klubben var säsongen 2024/2025. Då gjorde han succé och var en av HockeyAllsvenskans allra bästa centrar sedan han gjort hela 52 poäng (22+30) på 49 omgångar i grundserien. Han stod sedan även för nio poäng (2+7) på tolv slutspelsmatcher när Södertälje åkte ut i semifinal mot Djurgården.

Efter säsongen i SSK värvades Nolan Stevens till SHL där han spelade i Leksand under den gångna säsongen. Där gjorde Stevens 18 poäng (7+11) på 49 framträdanden och 0+1 på fyra kvalmatcher när Leksand åkte ut ur SHL. Efter degraderingen står det klart att Stevens lämnar Leksand och i stället återvänder till konkurrenten Södertälje. Han kommer att återvända till Leksand som motståndare direkt eftersom LIF och SSK möts i Tegera Arena under HockeyAllsvenskans premiäromgång till hösten.

Nordamerikanens kontrat med Södertälje SK är skrivet till säsongen 2027/2028.

Source: Nolan Stevens @ Elite Prospects