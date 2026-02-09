Stor genomgång: Så mycket är OS-trupperna värda

NHL:s lönetak ligger på 95,5 miljoner dollar säsongen 25/26. Hade det lönetaket gällt även i OS – då hade toppländerna inte ens fått in sina forwards inom regelverket. Men hur mycket är egentligen varje OS-trupps NHL-spelare värda? Här går vi igenom länderna – från topp till botten.

Målvakter

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets 8,5 miljoner dollar

Jake Oettinger, Dallas Stars 8,25 miljoner dollar

Jeremy Swayman, Boston Bruins 8,25 miljoner dollar

Totalt: 25 miljoner dollar

Kommentar: Det råder konsensus kring att USA har den vassaste målvaktssidan i OS. Faktum är att samtliga tre uttagna målvakter hade haft goda chanser att vara förstemålvakter i mer eller mindre samtliga länder i OS. Så pass bra är den här trion på pappret.

Således är det ingen skräll att det också, med marginal, är den målvaktssida som tjänar mest pengar. Samtliga USA:s målvakter tjänar över åtta miljoner dollar – och med det är trion också de tre mest välbetalda målvakterna i turneringen. Den som är närmast bakom är Juuse Saros på 7,74.