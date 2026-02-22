2010 var det Sidney Crosby som avgjorde OS-finalen i Vancouver när Kanada vann mot USA.

Men i dagens OS-final finns stjärnan inte med – Crosby missar finalen på grund av skada.

Sidney Crosby kommer inte till spel för Kanada i OS-finalen. Foto: REUTERS/Bildbyrån

Den stora snackisen inför söndagens OS-final mellan Kanada och USA har varit Sidney Crosby och hans vara eller icke vara på isen.

Crosby klev av skadad i onsdagens kvartsfinal mot Tjeckien efter att ha fått en smäll av backbjässen Radko Gudas. Stjärnans högerben vek sig i samband med tacklingen och han grimaserade illa innan han haltade av isen och gick ut i omklädningsrummet. Crosby missade sedan även semifinalen mot Finland efter att ha testat på is bakom stängda dörrar strax innan matchen. Han har sedan gått en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar till OS-finalen mot USA.

Sidney Crosby spelar inte i OS-finalen

Nu står det klart att Sidney Crosby inte kommer till spel för Kanada. När laguppställningen presenteras ställer Kanada upp med ett oförändrat lag jämfört med semifinalen mot Finland. Därmed saknas alltså Crosby och missar OS-finalen. I stället är det återigen Connor McDavid som får bära ”C:et” och ersätta Sidney Crosby som lagkapten i dagens match.

Kanada gör inga förändringar jämfört med fredagens semifinal. Därmed fortsätter Kanada med superkedjan Connor McDavid, Nathan MacKinnon och Macklin Celebrini. Sedan är det fortsatt Nick Suzuki som ersätter Crosby som center i kedjan med Mitch Marner och Mark Stone.

USA ställer också upp med exakt samma lag som i sin semifinal mot Slovakien. Det innebär att Tage Thompson alltså är spelklar efter att ha klivit av senast. Thompson spelade ingenting under tredje perioden mot Slovakien men det var främst en säkerhetsåtgärd och stjärnan är alltså med och spelar i dagens OS-final.

Här kan du följa matchen live på Hockeysverige.se.

