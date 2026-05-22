Ljungbloms vilda firande: ”Nu ska vi ha poolparty”

Lina Ljungblom skrev historia, och blev den första svenskan att vinna mästatiteln i PWHL: Walter Cup. Nu berättar hon om seger-euforin och det vilda firandet.

– Man lever som att det inte finns någon morgondag, säger hon till hockeysverige.se.

Lina Ljungblom tog hem Walter Cup med sitt Montréal.

Lina Ljungblom är historisk. Dels vann hon som första svenska spelare Walter Cup. Dels gjorde hon det sista målet säsongen 2025/26 i PWHL.



– Jag tror helt ärligt inte jag fattade där och då. Vi ledde redan med 3-0, det var fyra minuter kvar när jag gjorde målet och sedan försökte vi hålla ihop det, säger Lina Ljungblom då hockeysverige.se ber henne beskriva känslan då hon satte 4-0 pucken för sitt Montréal mot Ottawa.

– Man kände lite vittring på något sätt samtidigt som jag var fullt fokuserad på att göra det jag skulle där ute. Att målet kom till där också… Jag tror inte det går att beskriva. Det var helt fantastiskt.



Går det då att beskriva känslan när slutsignalen gick?

– Det är så svårt att sätta ord på hur det kändes. Jag var dyngsvettig, men fick gåshud på hela kroppen ändå.

– Jag kände under utrustningen hur gåshuden kom. Också hur man är i stunden. Det finns inget annat än att vara där och fira med laget. Känna det här att vi gjorde det. Det är en ganska ”najs” känsla.

Lina Ljungblom om mästarlaget

Vad är det speciella med det här laget?

– Vi har ett djup i laget med bra spelare rakt igenom. Klart att andra lagen också har det, men just spelsystemet och allting är någonting vi jobbat på varje dag och vi kollar videos på det innan varje träning. Det är mycket sådant så det sitter i vårt DNA.

– Som grupp tycker jag att den har varit fantastisk att vara i. Väldigt ödmjuka. Jag tror att vi har en av äldsta medelåldrarna i ligan och många med rutin. Jag trycker absolut också att det är en stark sammanhållning. Sedan tyr man sig till vissa, men jag tycker att det har varit väldigt bra. Det är också något som gjort att vi gjorde det här.



Du är historisk på två vis dels vann du som första svenska spelare Walter Cup. Dels gjorde hon du sista målet säsongen 2025/26 i PWHL, vad betyder det för dig?

– Klart att det betyder mycket. Just nu i det stora hela att få vinna med laget framför allt efter den här säsongen som varit tuff på olika sätt så känner jag att det var värt det, allt slit att ta sig tillbaka.



Hur var kvällen efter vinsten och hur har dagen efter varit?

– Riktigt roliga. Man lever som att det inte finns någon morgondag, vilket jag fått känna på dagen efter, skrattar Lina Ljungblom och fortsätter:

– Det har varit riktigt kul och det är flera saker framöver som vi ser fram emot att få fira. Jag lever i en dröm just nu.



Vad väntar närmast för dig idag?

– Nu ska vi ha poolparty om någon timme eller två, så det är bara att packa solkrämen och bikinin och vara redo för det.

– Sedan blir det någon parad. Just nu försöker dom få till när vi ska ha den. Det gäller att få i sig lite vatten på vägen också.

Mästarlaget Montréal.

Lina Ljungblom om framtiden

Och sedan hoppas ni på att Canadiens vinner Stanley Cup antar jag?

– Ja, verkligen. Nu vann dom igår. Vi tittade på matchen när vi ute. Barerna runtomkring hade på den. Det är riktigt kul det med, att det gått så bra för dom – äntligen. Det lyfter också hela känslan i stan när vi vunnit och det går bra för dom. Folket är glada.



Hur går tankarna inför kommande säsong?

– Jag har ett till år här. Sedan vet man inte vad som hände nu då det blir fyra nya lag. Man märker var man hanar i så fall, men jag har ett år kvar i Montréal och det är så jag tror att det kommer se ut. Att jag kommer boka flyget till Montréal nästa säsong.

