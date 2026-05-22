Eero Teräväinens vara eller icke vara i BIK Karlskoga har varit en snackis efter säsongen. Nu står det klart att stjärnbacken stannar i Värmland.

– Mycket stämde för mig förra säsongen och jag tror att den här miljön är perfekt för mig, säger han.

Eero Teräväinen förlänger med BIK.

Foto: Bildbyrån.

Eero Teräväinen gjorde braksuccé i BIK Karlskoga, dit han värvades från Mora. Den finske backen gjorde 15 mål och totalt 38 poäng, vilket ledde till såväl skytteligaseger som poängligaseger för backar. Med det var han också BIK Karlskogas bäste poänggörare.

26-åringen var en av HockeyAllsvenskans allra bästa spelare den gångna säsongen och nu står det klart att den finske stjärnan blir kvar i Karlskoga även nästa säsong:

– Alla vet nog vid det här laget vad Teräväinen går för. Det är en mönsterbrytare av rang som alltid är ett hot från blålinjen. Vi är väldigt nöjda över att lyckas få hans underskrift på ytterligare ett år, säger sportchef Torsten Yngveson.



BIK har nu två målvakter, sju backar och tolv forwards på avtal.

