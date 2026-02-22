LIVE: Följ OS-finalen mellan USA och Kanada här

Det är dags för OS-final i ishockey – och det blev den väntade finalen mellan USA och Kanada. Hockeysverige.se liverapporterar OS-finalen – minut för minut.

Följ OS-finalen mellan USA och Kanada – minut för minut.

Foto: Bildbyrån.

Det var en allt annan än enkel väg dit, men nu står vi här ändå. Det är OS-final – och det är USA mot Kanada. Det är tredje gången nationerna möts i en OS-final sedan NHL-spelarna tilläts deltaga för första gången år 1998. Och båda gångerna har Kanada vunnit. Först på amerikansk mark, 2002, då lönnlöven vann med 5-2. Och sen i den kanske mest klassiska OS-finalen av alla: Den i Vancouver 2010. Då avgjorde Sidney Crosby i förlängningen.

Frågan är om USA nu kan få sin revansch?

Pucken släpps 14:10 och vi drar igång när laguppställningarna kommer. Häng med då, och följ årets största hockeymatch!