Prenumerera

Logga in

LIVE: Följ OS-finalen mellan USA och Kanada här

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

Det är dags för OS-final i ishockey – och det blev den väntade finalen mellan USA och Kanada. Hockeysverige.se liverapporterar OS-finalen – minut för minut.

BetMGM
Följ OS-finalen mellan USA och Kanada – minut för minut.
Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Det var en allt annan än enkel väg dit, men nu står vi här ändå. Det är OS-final – och det är USA mot Kanada. Det är tredje gången nationerna möts i en OS-final sedan NHL-spelarna tilläts deltaga för första gången år 1998. Och båda gångerna har Kanada vunnit. Först på amerikansk mark, 2002, då lönnlöven vann med 5-2. Och sen i den kanske mest klassiska OS-finalen av alla: Den i Vancouver 2010. Då avgjorde Sidney Crosby i förlängningen.

Frågan är om USA nu kan få sin revansch?

Pucken släpps 14:10 och vi drar igång när laguppställningarna kommer. Häng med då, och följ årets största hockeymatch!

OS-finalen
Milano
Not Started
USA
Kanada
TEAM
1
2
3
USA
Kanada
Sortera:
Senaste
Äldsta
Ställ en fråga
6:26:22 AM
Måns Karlsson
DAGS FÖR FINAL!

Dagen är här. Det är dags för OS-final. Och jodå, visst blev det drömfinalen. Efter mycket om och men.

Pucken släpps 14:10 och vi drar igång från och med att laguppställningarna släpps cirka timmen före nedsläpp.

Häng med då.

Vilken match vi har framför oss!

Kommentera

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen