LIVE: Följ OS-finalen mellan USA och Kanada här
Det är dags för OS-final i ishockey – och det blev den väntade finalen mellan USA och Kanada. Hockeysverige.se liverapporterar OS-finalen – minut för minut.
Det var en allt annan än enkel väg dit, men nu står vi här ändå. Det är OS-final – och det är USA mot Kanada. Det är tredje gången nationerna möts i en OS-final sedan NHL-spelarna tilläts deltaga för första gången år 1998. Och båda gångerna har Kanada vunnit. Först på amerikansk mark, 2002, då lönnlöven vann med 5-2. Och sen i den kanske mest klassiska OS-finalen av alla: Den i Vancouver 2010. Då avgjorde Sidney Crosby i förlängningen.
Frågan är om USA nu kan få sin revansch?
Pucken släpps 14:10 och vi drar igång när laguppställningarna kommer. Häng med då, och följ årets största hockeymatch!
Dagen är här. Det är dags för OS-final. Och jodå, visst blev det drömfinalen. Efter mycket om och men.
Pucken släpps 14:10 och vi drar igång från och med att laguppställningarna släpps cirka timmen före nedsläpp.
Häng med då.
Vilken match vi har framför oss!
