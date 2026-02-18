Mardrömsbilder för Kanada i OS-kvartsfinalen.

Lagkaptenen Sidney Crosby kliver av efter att ha fått en smäll mot Tjeckien.

– Han känner efter men det är något som inte stämmer, säger Staffan Kronwall.

Sidney Crosby utgick skadad i OS-kvartsfinalen mellan Kanada och Tjeckien. Foto: REUTERS/David W Cerny & TV4/Skärmdump

Kanada hamnade i ett överraskande 2-1-underläge under första perioden mot Tjeckien. I den andra perioden blev det sedan än värre för guldfavoriten.

Lagkaptenen och storstjärnan Sidney Crosby klev nämligen av efter att ha fått flera smällar i samma byte. Crosby haltade av isen och satt först kvar i båset där han undersöktes av en lagläkare.

– Han åker på dubbla smällar i det här bytet, det är Radko Gudas i båda fallen. Han får en dubbelsmäll av både Gudas och (Martin) Necas. Han känner efter men sedan när han börjar åka är det något med högerbenet där som inte riktigt stämmer, säger expertkommentatorn Staffan Kronwall.

Sidney Crosby skadad i OS-kvartsfinalen

Efter ett par minuter lämna Sidney Crosby också båset och linkade ut i omklädningsrummet ackompanjerad av kanadensiska lagläkare.

– Kanada tappar en av de mest meriterade som hockeyvärlden har, säger TV4:s kommentator Lasse Granqvist.

Sidney Crosby har sedan inte återvänt till spel i matchen efter att ha klivit av med skadan. Även utan lagkapten Crosby lyckades Kanada kvittera till 2-2 efter mål av Nathan MacKinnon.

Matchen pågår!

