Kanada tvingas klara sig utan lagkaptenen Sidney Crosby i OS-semifinalen mot Finland.

I stället får Connor McDavid ta över ”C:et” från Crosby.

Sidney Crosby kommer inte till spel – i stället blir Connor McDavid lagkapten för Kanada. Foto: Alamy

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

”Captain Canada” kommer inte till spel i OS-semifinalen.

Det var oroväckande bilder för Kanada i kvartsfinalen mot Tjeckien när Crosby grimaserade illa och haltade av isen efter en tuff duell med backbjässen Radko Gudas. Crosby återvände inte till spel i matchen men Kanada lyckades ändå ta sig vidare till semifinal efter att ha vänt 2-3 till 4-3 mot Tjeckien där Mitch Marner blev hjälte.

Därefter har det varit en kamp mot klockan för superstjärnan att bli spelklar i tid till dagens semifinal mot Finland. Enligt uppgifter har Crosby gått på is bakom stängda dörrar under fredagen för att testa benet. Men nu kommer beskedet som hela Kanada har väntat på.

Så ställer Kanada upp – utan Sidney Crosby

Det kanadensiska hockeyförbundet meddelar att Sidney Crosby missar OS-semifinalen mot Finland. Eftersom att Kanada fortfarande behöver ha en lagkapten i matchen, enligt IIHF-regler, är det Connor McDavid som tar över ”C:et”, medan Nathan MacKinnon och Cale Makar blir assisterande kaptener.

Sidney Crosby will not play in the semifinals. Connor McDavid will wear the ‘C’ today, with Cale Makar and Nathan MacKinnon serving as alternates.



Sidney Crosby ne jouera pas en demi-finale. Connor McDavid portera le « C » aujourd’hui, Cale Makar et Nathan MacKinnon, le « A ». pic.twitter.com/Vk9J07BQzg — Hockey Canada (@HockeyCanada) February 20, 2026

Efter skadan på Sidney Crosby stuvar Kanada om i kedjorna. Nick Suzuki tar Crosbys plats som center i tredjekedjan mellan Mitch Marner och Mark Stone. Samtidigt lyfter Kanada upp Bo Horvat och Seth Jarvis i andrakedjan med Nathan MacKinnon, där Suzuki tidigare spelat. I stället flyttas Brandon Hagel ner till fjärdekedjan. Kanada plockar även in Sam Bennett i laget som spelar tillsammans med Hagel och Brad Marchand i fjärdekedjan. Sam Reinhart blir 13:e forward i semifinalen.

Finland gör en ändring i sitt lag. Tidigare Timrå-stjärnan Oliver Kapanen kliver in i laget i stället för Eeli Tolvanen.

CAN 🇨🇦 lineup vs. FIN 🇫🇮 per IIHF:

Celebrini-McDavid-Wilson

Horvat-MacKinnon-Jarvis

Marner-Suzuki-Stone

Hagel-Bennett-Marchand

Reinhart



Toews-Makar

Harley-Parayko

Sanheim-Doughty

Theodore



Binnington

Thompson



Out: Crosby, Morrissey, Kuemper



Referees:

Eric Furlatt 🇨🇦

Dan… — Frank Seravalli (@frank_seravalli) February 20, 2026

Source: Sidney Crosby @ Elite Prospects