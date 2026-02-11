Så spelas Sverige-Italien i OS-hockeyn 2026

Det är dags för Tre Kronor att ge sig in i OS-turneringen. De premiärspelar mot Italien klockan 21:10 på onsdagskvällen. Här är förutsättningarna inför premiären, med tidigare möten, trupp, regler och spelschema.

Tre Kronor möter Italien i OS-premiären.

Foto: Bildbyrån.

⏰: 21:10 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 20:00-23:45, TV4/TV4 Play

📺: 20:35-00:15, HBO Max

Hur har det gått i tidigare möten mellan Tre Kronor och Italien?

Det här är första gången nationerna möts när båda lagen har tillgång till alla sina bästa spelare. De har emellertid mötts i närtid i hockey-VM.

Länderna möttes i gruppspelet 2019 och det blev då svensk seger med 8-0.

De möttes även 2017, då Sverige vann med 8-1.

När de möttes 2014 vann Sverige med 5-1.

Vid VM 2012 vann Tre Kronor med 4-0.

2007 vann Sverige med 7-1.

Den kanske mest ihågkomna matchen mellan länderna var i VM 1992, då Italien chockartat skrällde till sig en poäng via en 0-0-match. Trots det vann Tre Kronor VM-guld.

Hur ser jag Sverige – Italien på TV?

Det finns flera chanser att se Sverige mot Italien på TV. Dels sänds den på TV4 och TV4 Play med sändningsstart 20:00. Det går även att följa matchen på HBO Max från och med 20:35.

Vilka är Italiens stjärnor?

Italien är de enda i herrarnas turnering som saknar NHL-spelare i laget. Ingen spelare har heller spelat någon NHL-match tidigare. De har en NHL-draftad spelare: Brynäsmålvakten Damian Clara.

Andra namn som kan kännas igen är svensken Mikael Frycklund, som har fått italienskt medborgarskap och därför representerar dem på OS. Ett annat välbekant namn är veteranen Thomas Larkin, som i Sverige är mest känd för sin tackling på Brynäs Daniel Paille i Champions Hockey League 2018

Italiens största stjärna är istället coachen: Jukka Jalonen. Finländaren är en av tidernas mest framgångsrika förbundskaptener. Han har vunnit tre VM-guld och ett OS-guld, samt ett JVM-guld. Han har också tagit hem ett VM-silver, ett VM-brons och ett OS-brons.

Vilka är reglerna i OS-hockeyn 2026?

Tolv lag är kvalificerade för herrarnas OS-turnering i ishockey. Ryssland och Belarus är avstängda från turneringen efter invasionen av Ukraina 2022.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärde­placerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.

Vilka är grupperna i OS-hockeyn 2026?

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Hur har det gått för Tre Kronor i OS genom historien?

Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller ishockey i OS. Tre Kronor har samlat på sig nio medaljer genom åren.

De har två guld: 1994 och 2006. OS 2006 är den enda gången Sverige vunnit ett mästerskap där alla länder haft alla sina bästa spelare med.

Sverige har tre silver: 1928, 1964 och 2014. 2014 var senast NHL-spelare tilläts i OS, och då tog sig Sverige till final där Kanada blev för svåra.

Tre Kronor har också fyra OS-brons: 1952, 1980 1984 och 1988. De spelade bronsmatch även vid OS 2022 men förlorade då mot Slovakien.

Kanada och Sovjet/Ryssland är de enda länderna med fler OS-guld i ishockey än Sverige. De har vunnit nio guld var.

Hur spelar Tre Kronor i OS 2026?

Onsdag 11 feb 21:10, Sverige-Italien

Fredag 13 feb 12:10, Finland-Sverige

Lördag 14 feb 12:10 Sverige-Slovakien

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett lag som bara består av NHL-spelare. Några av de största stjärnorna i laget är Victor Hedman, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Elias Pettersson och William Nylander.

Tre Kronors förbundskapten är Sam Hallam, som gör sin sista säsong på posten innan han ersätts av Rikard Grönborg.

Målvakter:

Jacob Markström, New Jersey Devils

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Backar:

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Gustav Forsling, Florida Panthers

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Hampus Lindholm, Boston Bruins

Forwards:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild

Elias Lindholm, Boston Bruins

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Alexander Wennberg, San José Sharks

Marcus Johansson, Minnesota Wild