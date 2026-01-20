Svensken uttagen till OS 2026 – av Italien
Damian Clara – och Mikael Frycklund (!) tar plats när Italien presenterar sin trupp till OS 2026. 32-årige svensken ställs därmed mot Sverige i premiären i Milano.
När Italien, i somras, presenterade sina sex första spelare till OS 2026 fanns Brynäs Damian Clara med. Men nu bekräftar förbundet att det blir ytterligare en spelare med svensk-koppling i laget som ställs mot Tre Kronor i premiären 11 februari. Detta när den slutgiltiga truppen spikas.
Den tidigare Västerås-centern Mikael Frycklund har nämligen tagit sig till OS.
32-åringen lämnade VIK och Hockeyallsvenskan 2023 och är nu inne på en tredje framgångsrik säsong i HC Pustertal i Italien. Morfar Frycklund är från Italien, och på den vägen har han fått ett pass, och spelat sig in i landslaget under de två senaste åren. Likt flera andra av de nu OS-uttagna i landet. Det innebär alltså att även svensken ställs mot Sverige i OS.
– Det är en väldigt kontroversiell fråga. Sverige är Sverige såklart men jag har ändå Italien nära hjärtat också. Lite mixade känslor. Jag hoppas att familjen hejar på mig i alla fall. Så jag får lite stöd och inte för mycket hat från svenska håll. Jag försöker bara livnära mig på hockey och ha kul, har han tidigare berättat för SVT.
De övriga lagen i Italien och Sveriges grupp är Slovakien och Finland. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärdeplacerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.
Italiens trupp i OS 2026
Målvakter
Damian Clara
Davide Fadani
Gianluca Vallini
Backar
Dylan Di Perna
Greg DiTomaso
Daniel Glira
Thomas Larkin
Phil Pietroniro
Jason Seed
Alex Trivellato
Luca Zanatta
Forwards
Matt Bradley
Tommaso De Luca
Cristiano DiGiacinto
Luca Frigo
Mikael Frycklund
Dustin Gazley
Diego Kostner
Daniel Mantenuto
Giovanni Morini
Alex Petan
Tommy Purdeller
Nick Saracino
Alessandro Segafredo
Marco Zanetti
