Pappa Björck om sönernas framgång: ”Mycket känslor”

Det har varit ett speciellt år för familjen Björck.

För Hockeysverige berättar pappa Jesper Björck om hur sönerna pushat varandra, känslorna efter JVM-guldet och tankarna kring Viggos VM-succé.

Viggo och Wilson Björck har haft succéartade säsonger med JVM-guldet som höjdpunkt.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån.

Viggo Björck, 18 år, visar i VM att han redan nu håller på högsta internationella nivån.

Samtidigt har storebrorsan, juniorvärldsmästaren Wilson Björck, tagit klivet över till collegelivet i Colorado efter att ha blivit draftad av Vancouver i NHL.

— Det var full aktivitet där. Mycket landhockey och spring. De körde faktiskt en hel del rullskridskor också, berättar pappa Jesper Björck då hockeysverige.se frågar om hur det såg ut på familjens garageuppfart ute i Täby då bröderna Björck växte upp.

Pappa Jesper Björck, som själv spelat i elitserien för Brynäs, Södertälje och Djurgården, var såklart själv med och spelade med sönerna.

— Faktiskt rätt mycket. Jag tycker själv det är roligt att spela så där och fick stå i mål mycket eftersom dom ville ha en målvakt.

— Det var nog ännu mer inomhus, mycket spel i vardagsrummet, vilket inte alla i hushållet var helt nöjda med. En härlig tid.

Hur har brorsorna triggat varandra till framgångarna under åren?

— Klart att dom har hållit på och pushat varandra. Den ena har tjatat på den andra ibland att göra någonting, spela, gå ut och springa eller vad det nu kan ha varit.

— Då har det varit lättare för en annan eftersom jag då bara behövde vinna över den ena så vann han över den andra. På så vis kunde jag spela ut dom mot varandra.

Har det även varit tuffa fighter mellan grabbarna?

— Ja, men inte mer än normalt. Över lag brukar dom faktiskt komma överens. Klart när dom tävlat mot varandra har det blivit en del heta diskussioner.

— Dom har ändå mest hållit ihop och hamnat i bråk med andra. Oftast har dom försökt vara i samma lag när dom spelat eller tävlat.

Viggo och Wilson Björck vann JVM-guld ihop

Tidigare i år fick dessutom bröderna vinna JVM-guld tillsammans.

— Det var en häftig säsong med att dom vann SM-guldet (för juniorer) innan. Sedan skildes dom ifrån varandra, men fick återförenas i JVM. Dessutom fick dom då vinna

tillsammans där.

— Klart att det var mycket känslor. Dels att dom fick träffas för första gången på ett halvår, dels att vinna. Det var såklart mest roligast för dom, men klart att jag också var glad.

Viggo och Wilson Björck vann JSM med Djurgården tillsammans. Foto: Bildbyrån

Jesper Björck om Viggos VM-debut

Om jag sagt till dig innan säsongen att Viggo skulle komma med till VM, vad hade du sagt då?

— Det trodde jag såklart inte. Det har gått snabbt och att han kom med dit var såklart en positiv överraskning. En jäkligt häftig resa som han har gjort den här säsongen.

Vad tror du det är som gjort att han tagit sig till VM?

— Han spelar en väldigt enkel, snabb hockey och sitt spel hela tiden. Det spelar ingen roll vilken miljö han är i så släpper han pucken snabbt och försöker göra sig spelbar.

— Klart att det överraskar att det funkar på nästa nivå hela tiden. Däremot är jag inte överraskad över att han tar sig vidare eftersom han fortsätter spela likadant hela

tiden.

Hur tänker du kring hans och lagets första fem matcher?

— Det varit helt okej. Det är svåra matcher. Vissa blir att du får spela mot ett kompakt försvar hela tiden samtidigt som det ändå gäller att spela säkert hemåt. Andra

matcher är det en liten annan karaktär på, vilket är utmanande för laget.

— Om jag ser till Viggo, på samma sätt som jag sa innan, att han spelar likadant.

Viggo Björck mot Sidney Crosby i årets VM.

Foto: Bildbyrån.

Oavsett vilka han möter släpper han pucken till det han ser som bästa möjliga läge.

Viggo Björck har dessutom gjort ett mål under turneringen.

— Ja, exakt. Ex extra krydda, så det måste ha varit häftig upplevelse.

Vad har han sagt till dig under turneringen om att få spela ett VM?

— Klart att han tycker det är coolt och en häftig upplevelse. Han är supernöjd. Nu är det speciellt eftersom det är ytterligare några yngre som han känner sedan innan,

Ivar (Stenberg), Anton (Frondell), Love (Härenstam) och Jack (Berglund) som alla var med i JVM.

— Jag tror att det är en häftig upplevelse för honom att få uppleva med VM med dom. Det blir en liten enhet som känner varandra sedan innan. Det tror jag är en stor

fördel, så det är klart han tycker det är kanon att få vara med i det här gänget.