OS-kollen: Kan det bli OS-truppens skrällval?

Måns Karlsson
Den 31 december ska OS-truppen skickas in – som senast. Här tar Måns Karlsson pulsen på runt 40 av de OS-aktuella spelarna. Vilka är givna i Tre Kronor, vilka är troliga, vilka kan spurta sig in i truppen och vilka är på väg att spela sig ur laget?

  • En målvakt, fyra backar och åtta forwards är givna.
  • Han faller bort från ”given”-listan – och de tillkommer.
  • Succéspelaren måste få chansen.
  • Elias Pettersson – ja eller nej?
  • Formstarka spelarna på väg att spela sig in?
  • Kan han bli OS-truppens skräll efter starka hösten?
  • Skrällen: Stjärnan på väg att spela sig ur truppen?
  • Skadorna som kan sätta stopp.

