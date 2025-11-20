OS-kollen: Kan det bli OS-truppens skrällval?
Den 31 december ska OS-truppen skickas in – som senast. Här tar Måns Karlsson pulsen på runt 40 av de OS-aktuella spelarna. Vilka är givna i Tre Kronor, vilka är troliga, vilka kan spurta sig in i truppen och vilka är på väg att spela sig ur laget?
- En målvakt, fyra backar och åtta forwards är givna.
- Han faller bort från ”given”-listan – och de tillkommer.
- Succéspelaren måste få chansen.
- Elias Pettersson – ja eller nej?
- Formstarka spelarna på väg att spela sig in?
- Kan han bli OS-truppens skräll efter starka hösten?
- Skrällen: Stjärnan på väg att spela sig ur truppen?
- Skadorna som kan sätta stopp.
