OS-kollen: Är stjärnan verkligen given i Tre Kronor?
Den 31 december ska OS-truppen skickas in – som senast. Här tar Måns Karlsson pulsen på drygt 30 av de OS-aktuella spelarna. Vilka är givna i Tre Kronor, vilka är troliga, vilka kan spurta sig in i truppen och vilka är på väg att spela sig ur laget?
- Är alla tre stjärnmålvakter givna?
- Tre backar och sju forwards kan känna sig helt säkra.
- Fyra backar och fyra forwards så gott som säkra.
- Kan veteranen slå sig in?
- Stjärnorna som kan petas.
- SHL-stjärnans chanser.
- De gör upp om sista backplatsen.
- Spelarna vi behöver mer tid för att avgöra OS-chanserna för.
