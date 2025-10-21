OS-kollen: Är stjärnan verkligen given i Tre Kronor?

Den 31 december ska OS-truppen skickas in – som senast. Här tar Måns Karlsson pulsen på drygt 30 av de OS-aktuella spelarna. Vilka är givna i Tre Kronor, vilka är troliga, vilka kan spurta sig in i truppen och vilka är på väg att spela sig ur laget?

Är alla tre stjärnmålvakter givna?

Tre backar och sju forwards kan känna sig helt säkra.

Fyra backar och fyra forwards så gott som säkra.

Kan veteranen slå sig in?

Stjärnorna som kan petas.

SHL-stjärnans chanser.

De gör upp om sista backplatsen.

Spelarna vi behöver mer tid för att avgöra OS-chanserna för. Loading ..