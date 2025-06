Lista: Här är alla spelare uttagna till OS 2026

OS 2026 närmare sig med stormsteg. Under måndagen presenterade samtliga tolv medverkande nationer i hockeyturneringen sina sex första spelare. Här är en genomgång av dessa.

William Nylander, Connor McDavid och Mikko Rantanen fanns bland spelarna som presenterades inför OS 2026 på måndagen. Foto: Bildbyrån

De tolv herrlagen i ishockey som deltar i vinter-OS 2026 i Milano, Italien tillkännager de första sex spelarna som tas ut till sina respektive trupper. Lagen använder denna första uttagning som en förhandsvisning av hur deras trupper kan komma att se ut under turneringen i februari 2026. De återstående spelarna kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Turneringen 2026 markerar första gången på tolv år som NHL-spelare deltar i vinter-OS. Senast det skedde var i Sotji, Ryssland 2014. De stod över turneringen 2018 på grund av meningsskiljaktigheter mellan NHL och IIHF, samt turneringen i Kina 2022 på grund av oro kring covid-19.

Inför turneringen 2026 siktar Finland på att försvara sitt OS-guld från 2022. Ryssland, som är avstängda från 2026 års turnering på grund av landets militära angrepp mot Ukraina, vann silver i turneringen, medan Slovakien tog brons.

Kanada försvarar dock också sin internationella storhet, efter att ha vunnit de senaste fyra turneringarna med världens bästa spelare. De tog OS-guld 2010 och 2014, vann World Cup 2016 samt 4 Nations Face-Off tidigare i år.

Sveriges senaste OS-triumf kom i just Italien 2006. Kan de använda 20-årsjubileet av den segern till att utmana om guldet i Milano?

Här är de sex första spelarna som tagits ut till respektive lag:

Victor Hedman, b, Tampa Bay Lightning

Rasmus Dahlin, b, Buffalo Sabres

Gabriel Landeskog, fw, Colorado Avalanche

William Nylander, fw, Toronto Maple Leafs

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings

Adrian Kempe, fw, Los Angeles Kings

Rasmus Dahlin. Foto: Bildbyrån.

Frederik Andersen, mv, Carolina Hurricanes

Jesper Jensen Aabo, b, EC-KAC

Nikolaj Ehlers, fw, Winnipeg Jets

Lars Eller, fw, Washington Capitals

Oliver Bjorkstrand, fw, Tampa Bay Lightning

Jonas Røndbjerg, fw, Vegas Golden Knights

Nikolaj Ehlers. Foto: REUTERS/David W Cerny

Juuse Saros, mv, Nashville Predators

Miro Heiskanen, b, Dallas Stars

Esa Lindell, b, Dallas Stars

Sebastian Aho, fw, Carolina Hurricanes

Mikko Rantanen, fw, Dallas Stars

Aleksander Barkov, fw, Florida Panthers

Aleksander Barkov. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Jules Boscq, b, HPK

Hugo Gallet, b, Tappara

Yohann Auvitu, b, HC Vitkovice

Pierre-Edouard Bellemare, fw, HC Ajoie

Jordann Perret, fw, Mountfield HK

Alexandre Texier, fw, St. Louis Blues

Pierre-Edouard Bellemare.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Damian Clara, mv, San Diego Gulls

Luca Zanatta, b, HC Pustertal

Thomas Larkin, b Schwenninger Wild Wings

Diego Kostner, fw, HC Ambrì-Piotta

Daniel Mantenuto, fw, HC Bolzano

Tommy Purdeller, fw, HC Pustertal

Damian Clara. Foto: Bildbyrån

Cale Makar, b, Colorado Avalanche

Nathan MacKinnon, fw, Colorado Avalanche

Sidney Crosby, fw, Pittsburgh Penguins

Connor McDavid, fw, Edmonton Oilers

Brayden Point, fw, Tampa Bay Lightning

Sam Reinhart, fw, Florida Panthers

Nathan MacKinnon.

Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Elvis Merzlikins, mv, Columbus Blue Jackets

Arturs Silovs, mv, Vancouver Canucks

Uvis Balinskis, b, Florida Panthers

Rodrigo Abols, fw, Philadelphia Flyers

Zemgus Girgensons, fw, Tampa Bay Lightning

Teddy Blueger, fw, Vancouver Canucks

Rodrigo Abols. Foto: Jonathan Tenca/CSM/AP Images

Roman Josi, b, Nashville Predators

Jonas Siegenthaler, b, New Jersey Devils

Kevin Fiala, fw, Los Angeles Kings

Nico Hischier, fw, New Jersey Devils

Timo Meier, fw, New Jersey Devils

Nino Niederreiter, fw, Winnipeg Jets

Kevin Fiala. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Erik Cernak, b, Tampa Bay Lightning

Martin Fehervary, b, Washington Capitals

Simon Nemec, b, New Jersey Devils

Juraj Slafkovsky, fw, Montréal Canadiens

Tomas Tatar, fw, EV Zug

Martin Pospisil, Calgary Flames

Juraj Slafkovsky.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Lukas Dostal, mv, Anaheim Ducks

Radko Gudas, b, Anaheim Ducks

David Pastrnak, fw, Boston Bruins

Pavel Zacha, fw, Boston Bruins

Martin Necas, fw, Colorado Avalanche

Ondrej Palat, fw, New Jersey Devils

David Pastrnak. Foto: Bildbyrån

Philipp Grubauer, mv, Seattle Kraken

Moritz Seider, b, Detroit Red Wings

Lukas Reichel, fw, Chicago Blackhawks

Nico Sturm, fw, Florida Panthers

Leon Draisaitl, fw, Edmonton Oilers

Tim Stützle, fw, Ottawa Senators

Moritz Seider. Foto: REUTERS/David W Cerny

Quinn Hughes, b, Vancouver Canucks

Charlie McAvoy, b, Boston Bruins

Auston Matthews, fw, Toronto Maple Leafs

Jack Eichel, fw, Vegas Golden Knights

Brady Tkachuk, fw, Ottawa Senators

Matthew Tkachuk, fw, Florida Panthers

Auston Matthews.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN