Tre Kronor åkte på en chockförlust mot Norge.

Då rasar Viaplay-experten Erik Granqvist mot landslaget.

– Fuck små marginaler när det händer fyra år i rad i sex stora turneringar, säger Granqvist.

Erik Granqvist rasar mot Tre Kronor efter fiaskot mot Norge i Hockey-VM.

Tre Kronor förlorar mot Norge för första gången under ordinarie tid i Hockey-VM.

Det fick Viaplay-experten Erik Granqvist att rasa mot den svenska insatsen.

– Det är uppenbart att Norge ville det mer och de var beredda att betala ett mycket högre pris. De vinner välförtjänt och man är sjukt besviken att det ser ut så här. Från att pucken släpps i dag, att Sverige inte kommer ut bättre. Det är såklart på coacherna och spelarna, men mycket ansvar på coacherna att tagga upp, säger Granqvist i studion och fortsätter:

– Jag har sagt det innan också, jag vete tusan vad som händer att man kan komma ut så flat i viktiga matcher. I Avicii Arena (VM förra året) var det flat, dålig disciplin. Här är det flat och dålig disciplin. Varför händer det? Man kan säga att om det händer en gång, då är det små marginaler. Men fuck små marginaler när det händer fyra år i rad i sex stora turneringar! Att man inte kommer ut och ser passionen.

Erik Granqvists ilska: ”Det är en jävla skillnad”

Erik Granqvist lägger också ansvaret på tränarstaben att vara mer passionerade och få igång spelarna mer.

– Sedan vill jag se att någon av coacherna visar lite energi på bänken. Jag vet att Sam är en akademisk coach och visar inte mycket utåt. Då får ju någon av de andra visa lite drag, vem fan det än är. Kolla på Norge, de står upp killarna och coacherna är där och eldar på. Det är en jävla skillnad, säger han och fortsätter:

– Förlåt, jag blir uppeldad men jag tycker att det är så jävla dåligt att komma ut och göra en så här dålig prestation. Sverige måste vara bättre och det hänger såklart på coacherna och spelarna.

Norge vann med 3-2 mot Tre Kronor och resultatet innebär att Sverige riskerar att missa slutspel, beroende på andra resultat.

