Tre Kronor kan missa slutspel: ”Har satt oss själva i den sitsen”

Tre Kronor har inte längre platsen till VM-kvartsfinal i sina egna händer efter fiaskot mot Norge.

Sverige riskerar nu att vara avhängda redan innan sin sista gruppspelsmatch.

– Det är långt från vad vi vill. Sverige ska alltid tävla om att vinna och ta medaljer, säger Lucas Raymond till Viaplay.

Tre Kronor riskerar att missa slutspel i VM– innan sista matchen ens är spelad.

Tre Kronor har rest ner till Schweiz med ambitioner om att slåss om VM-guldet och ta medalj.

Just nu är det däremot långt borta.

Efter förluster mot Kanada, Tjeckien och även Norge (!) ligger Sverige just nu utanför slutspelsplats. Det innebär att Tre Kronor måste vinna mot Slovakien i den sista gruppspelsmatchen för att ha chansen att gå vidare till kvartsfinal.

– Jag tycker väl att denna matchen och lite i början av turneringen… Där måste vi spela lite bättre. Det är surt, samtidigt måste vi göra vårt på tisdag och sedan får vi se, säger lagkaptenen Oliver Ekman Larsson till Viaplay.

Tre Kronor om tuffa läget i VM: ”Enorm besvikelse”

Det kan däremot redan vara avgjord innan den sista matchen.

Tre Kronor har det inte längre i sina egna händer. Sverige har spelat sex matcher så här långt och har nu två spellediga dagar innan mötet mot Slovakien på tisdag. Både Norge och Slovakien, som ligger före Sverige, har däremot två matcher kvar att spela. Om Norge vinner mot Tjeckien eller Danmark samtidigt som Slovakien vinner mot Kanada, då är Sverige redan avhängda utan chans att gå vidare till slutspelet.

– Jag har inte funderat på det än. Det är kort inpå här nu. Då får vi ju ta det. Vi har satt oss själva i den sitsen, då får vi acceptera det och göra det vi kan göra, säger förbundskapten Sam Hallam om läget.

Enligt lagets storstjärna Lucas Raymond är det däremot ett misslyckande för Tre Kronor att ens hamna i den här situationen att de behöver kämpa för att ens ta sig till slutspel.

– Det är långt från vad vi vill. Sverige ska alltid tävla om att vinna och ta medaljer. Vi vill inte sätta oss i den här positionen, men det är så det är nu. Det är en enorm besvikelse just nu men vi har en match mot Slovakien kvar där vi förhoppningsvis spelar för att ta oss till slutspel, säger Raymond till Viaplay.

Slovakien möter Kanada under söndagskvällen medan Norge möter Tjeckien på måndag eftermiddag innan de ställs mot Danmark i den sista omgången på tisdag. Senare samma dag möts sedan också Sverige och Slovakien i vad som eventuellt kan bli en avgörande gruppspelsmatch.

