Sågar Tre Kronor: ”Jag hade gett dem en rejäl utskällning”

Tre Kronor låg under mot Norge efter den första perioden.

Då sågas den svenska insatsen av Mikael Renberg.

– Hade jag varit coach hade jag gett dem en utskällning, säger Renberg i Viaplays studio.

Mikael Renberg är kritisk mot den svenska insatsen mot Norge. Foto: Bildbyrån

En måstematch för Tre Kronor i jakten på slutspel i Hockey-VM. Då ställdes Sverige mot ett hungrigt Norge som har fått vittring på kvartsfinal efter en fin start på turnering.

När första perioden började var det också norrmännen som klev ut och var hetare. Samtidigt blev Tre Kronor passiva. När Sverige drog på sig en utvisning fick Norge spela powerplay men då fick Jacob de la Rose ett friläge och revs ner. Straffslag för Sverige och Lucas Raymond klev fram för att slå den. Raymond stoppades dock av målvakten Henrik Haukeland och Norge fick i stället fortsätta i powerplay.

Där klev Noah Steen fram och gav Norge ledningen efter en fin passning av Eskild Bakke Olsen. Norge var också bättre under de första 20 minuterna och ledde med 1-0 när perioden tog slut.

– Det är ju svårspelat där ute på den här isen, men det är samma för båda lag. Det är väl inte optimalt men det är samma för båda lagen så det är ingen idé att klaga på det. Det gäller att vi håller det enkelt, skickar puckar på kassen och vara mer noggranna kring linjerna, säger de la Rose till Viaplay i pausen.

Mikael Renberg kritiserar Tre Kronor: ”Mardröm”

Under Viaplays studiosändning sågade gästexperten Mikael Renberg den svenska insatsen.

– Norge känner ju att de ligger helt rätt i den här matchen. Om man vänder på det så är det ju en mardröm för Sverige. Sverige måste gå in och verkligen diskutera igenom situationen och komma ut mycket, mycket mer aggressiva, säger Renberg och fortsätter:

– Det krävs att de laddar om och en rejäl utskällning ska de ju ha i omklädningsrummet. Hade jag varit coach hade jag gett dem en utskällning. För jag tycker inte att Sverige alls matchar den aggressivitet som Norge bjuder på.

