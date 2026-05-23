Sam Hallam efter fiaskot: ”Jag är fruktansvärt irriterad”

Tre Kronor förlorade mot Norge under ordinarie tid, något som aldrig tidigare har hänt i VM-historien.

Efteråt var Sam Hallam irriterad över nederlaget.

– Det är som att vi är beredda att riskera flera veckors arbete, säger Hallam till Viaplay.

Sam Hallam var irriterad efter fiaskot mot Norge i Hockey-VM.

Sex matcher. Tre vinster. Tre förluster.

Tre Kronor inledde med att förlora två av tre matcher där förlusterna kom mot Kanada och Tjeckien. Annars har Sverige vunnit mot Danmark, Slovenien och Italien. Under lördagen väntade Norge, en match som Tre Kronor bara ska vinna.

I stället slutade det i en chockförlust där Norge vann med 3-2 och tar sin första seger mot Tre Kronor efter fulltid någonsin i ett Hockey-VM.

– Det är surt, såklart. Det är såklart inte tillräckligt bra, säger lagkaptenen Oliver Ekman Larsson till Viaplay efter förlusten.

Lucas Raymond: ”Norge tävlar ner oss”

Lucas Raymond menar att det var Sveriges svaga start som satte prägel på matchen och gjorde att Norge kunde vinna.

– Det är en enorm besvikelse, självklart. Redan från första bytet kommer Norge ut och tävlar ner oss. Vi har enormt mycket puck men får inte in den och vi är inte skärpa nog när läget väl dyker upp, säger Raymond till Viaplay.

Sam Hallam hade däremot ingen förklaring till varför Tre Kronor kom ut och inledde matchen så svagt.

– Det är inte bra nog. Punkt. Sedan att det är spelare som går eller whatever, det spelar ingen roll. Vi ska vara ”cleanare” och spela med lite mer positiv anda. Där behöver vi alla se oss i spegeln ikväll och sedan fatta vad vi har att göra inför tisdag, säger Hallam.

Sam Hallam: ”Det får jag och laget ta på oss”

Tre Kronor är nu illa ute i gruppspelet och riskerar att missa slutspel beroende på hur det går i resterande matcher.

Förbundskapten Sam Hallam var då tydlig med sina känslor över situation och höll inte tillbaka i sin frustration.

– Jag är fruktansvärt irriterad. Vi startar inte matchen som vi vill. Någonstans blir det lite enkla misstag och att vi startar matchen för ”slow” som blir avgörande, säger han till Viaplay och fortsätter:

– Det är som att vi är beredda att riskera flera veckors arbete. Det är killar som kommer hit med en dröm och så går man ut och spelar på det här sättet. Det får jag och hela laget ta på oss.

På tisdag spelar Tre Kronor den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Matchen kan bli avgörande för om Sverige tar sig till slutspel eller inte. Det kan dock redan vara avgjort innan dess beroende på övriga resultat.

