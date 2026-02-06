LAG FÖR LAG: Så många OS-spelare har NHL-klubbarna
Samtliga 32 NHL-klubbar har minst två spelare med i OS-turneringen. Här går hockeysverige.se igenom lag för lag, och ser vilka OS-spelare som tillhör vilken NHL-klubb.
Sverige, USA och Kanada har enbart NHL-spelare i sina respektive trupper. Finland har en spelare hemmahörande i Europa. Utöver det återfinns ett gäng NHL-spelare i Tjeckien, samt några i Schweiz, Tyskland och Slovakien. Även Lettland och Danmark har ett fåtal, Frankrike har en ensam NHL-spelare och värdnationen Italien står helt utan representation i världens bästa hockeyliga. Däremot tillhör ju Damian Clara Anaheim Ducks, men för att räknas med i den här genomgången ska man spela för något av organisationens lag den här säsongen. Det gör ju inte Clara, som huserar i Brynäs.
Däremot är inte alla spelare på den här listan NHL-spelare till vardags. Ett fåtal av dem huserar i AHL – men med ett giltigt NHL-kontrakt. Eftersom de i teorin kan kallas upp till NHL när som helst finns de ändå med i genomgången. Totalt spelar drygt 140 OS-spelare i NHL eller AHL med ett gällande NHL-kontrakt.
Alla 32 NHL-klubbar finns representerade i turneringen. New York Islanders hade länge bara en spelare med i OS, vilket man var sämst på. Men efter att nyligen ha trejdat till sig Ondrej Palat dubblades antalet OS-spelare. Nu är man en av en handfull klubbar med två spelare. Det ska dock sägas att en av de två spelarna som Chicago har, målvakten Samuel Hlavaj, aldrig spelat i NHL utan har bara huserat i AHL.
Tampa Bay, Florida och Minnesota har flest, med nio. Trots att Jonas Brodin lämnat återbud har alltså ingen klubb fler OS-spelare än Wild. Florida har nio trots att Seth Jones och Aleksander Barkov missar turneringen på grund av skada.
Anaheim Ducks (4)
Lukas Dostal, mv, Tjeckien
Radko Gudas, b, Tjeckien
Jackson LaCombe, b, USA
Mikael Granlund, fw, Finland
Boston Bruins (6)
Jeremy Swayman, mv, USA
Joonas Korpisalo, mv, Finland
Charlie McAvoy, b, USA
Hampus Lindholm, b, Sverige
David Pastrnak, f, Tjeckien
Pavel Zacha, f, Tjeckien
Elias Lindholm, f, Sverige
Buffalo Sabres (2)
Rasmus Dahlin, b, Sverige
Tage Thompson, f, USA
Calgary Flames (2)
Rasmus Andersson, b, Sverige
Martin Pospisil, f, Slovakien
Carolina Hurricanes (5)
Frederik Andersen, mv, Danmark
Jaccob Slavin, b, USA
Sebastian Aho, f, Finland
Nikolaj Ehlers, f, Danmark
Seth Jarvis, f, Kanada
Chicago Blackhawks (2)
Samuel Hlavaj, mv, Slovakien
Teuvo Teräväinen, f, Finland
Colorado Avalanche (7)
Cale Makar, b, Kanada
Devon Toews, b, Kanada
Brock Nelson, f, USA
Gabriel Landeskog, f, Sverige
Joel Kiviranta, f, Finland
Artturi Lehkonen, f, Finland
Martin Necas, f, Tjeckien
Columbus Blue Jackets (2)
Elvis Merzlikins, mv, Lettland
Zach Werenski, b, USA
Dallas Stars (7)
Jake Oettinger, mv, USA
Thomas Harley, b, Kanada
Miro Heiskanen, b, Finland
Esa Lindell, b, Finland
Roope Hintz, f, Finland
Mikko Rantanen, f, Finland
Radek Faksa, f, Tjeckien
Detroit Red Wings (3)
Moritz Seider, b, Tyskland
Dylan Larkin, f, USA
Lucas Raymond, f, Sverige
Edmonton Oilers (3)
Connor McDavid, f, Kanada
Leon Draisaitl, f, Tyskland
Josh Samanski, f, Tyskland
Florida Panthers (8)
Gustav Forsling, b, Sverige
Niko Mikkola, b, Finland
Uvis Balinskis, b, Lettland
Matthew Tkachuk, f, USA
Sam Reinhart, f, Kanada
Sam Bennett, f, Kanada
Anton Lundell, f, Finland
Eetu Luostarinen, f, Finland
Sandis Vilmanis, f, Lettland
Los Angeles Kings (5)
Darcy Kuemper, mv, Kanada
Drew Doughty, b, Kanada
Adrian Kempe, f, Sverige
Joel Armia, f, Finland
Kevin Fiala, f, Schweiz
Minnesota Wild (9)
Filip Gustavsson, mv, Sverige
Jesper Wallstedt, mv, Sverige
Brock Faber, b, USA
Quinn Hughes, b, USA
David Spacek, b, Tjeckien
Matt Boldy, f, USA
Joel Eriksson-Ek, f, Sverige
Nico Sturm, f, Tyskland
Marcus Johansson, Sverige
Montreal Canadiens (4)
Nick Suzuki, f, Kanada
Oliver Kapanen, f, Finland
Juraj Slafkovsky, f, Slovakien
Alexandre Texier, f, Frankrike
Nashville Predators (4)
Juuse Saros, mv, Finland
Roman Josi, b, Schweiz
Erik Haula, f, Finland
Filip Forsberg, f, Sverige
New Jersey Devils (7)
Jacob Markström, mv, Sverige
Jonas Siegenthaler, b, Schweiz
Jack Hughes, f, USA
Jesper Bratt, f, Sverige
Nico Hischier, f, Schweiz
Timo Meier, f, Schweiz
New York Islanders (2)
Bo Horvat, f, Kanada
Ondrej Palat, f, Tjeckien
New York Rangers (3)
J.T. Miller f, USA
Vincent Trocheck, f, USA
Mika Zibanejad, f, Sverige
Ottawa Senators (6)
Mads Sögaard, mv, Danmark
Nikolas Matinpalo, b, Finland
Jake Sanderson, b, USA
Brady Tkachuk, f, USA
Lars Eller, f, Danmark
Tim Stützle, f, Tyskland
Philadelphia Flyers (3)
Dan Vladar, mv, Tjeckien
Travis Sanheim, b, Kanada
Rasmus Ristolainen, b, Finland
Pittsburgh Penguins (4)
Arturs Silovs, mv, Lettland
Erik Karlsson, b, Sverige
Sidney Crosby, f, Kanada
Rickard Rakell, f, Sverige
San Jose Sharks (4)
Macklin Celebrini, f, Kanada
Alexander Wennberg, f, Sverige
Philipp Kurashev, f, Schweiz
Pavol Regenda, f, Slovakien
Seattle Kraken (3)
Kaapo Kakko, f, Finland
Eeli Tolvanen, f, Finland
Oscar Fisker Mölgaard, f, Danmark
St. Louis Blues (5)
Jordan Binnington, mv, Kanada
Colton Parayko, b, Kanada
Philip Broberg, b, Sverige
Pius Suter, f, Schweiz
Dalibor Dvorsky, f, Slovakien
Tampa Bay Lightning (8)
Victor Hedman, b, Sverige
Erik Cernak, b, Slovakien
Jake Guentzel, f, USA
Brandon Hagel, f, Kanada
Pontus Holmberg, f, Sverige
Oliver Bjorkstrand, f, Danmark
Zemgus Girgensons, f, Lettland
Toronto Maple Leafs (3)
Oliver Ekman-Larsson, b, Sverige
Auston Matthews, f, USA
William Nylander, f, Sverige
Utah Mammoth (4)
Karel Vejmelka, mv, Tjeckien
Olli Määttää, b, Finland
Clayton Keller, f, USA
JJ Peterka, f, Tyskland
Vancouver Canucks (7)
Kevin Lankinen, mv, Finland
Filip Hronek, b, Tjeckien
Elias Pettersson, f, Sverige
Teodors Blugers, f, Lettland
Anri Ravinskis, f, Lettland
Lukas Reichel, f, Tyskland
David Kämpf, f, Tjeckien
Vegas Golden Knights (7)
Akira Schmid, mv, Schweiz
Noah Hanifin, b, USA
Tomas Hertl, f, Tjeckien
Shea Theodore, b, Kanada
Mitch Marner, f, Kanada
Mark Stone, f, Kanada
Jonas Röndbjerg, f, Danmark
Jack Eichel, f, USA
Washington Capitals (3)
Logan Thompson, mv, Kanada
Martin Fehervary, b, Slovakien
Tom Wilson, f, Kanada
Winnipeg Jets (3)
Connor Hellebuyck, mv, USA
Josh Morrissey, b, Kanada
Nino Niederreiter, f, Schweiz
