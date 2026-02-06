LAG FÖR LAG: Så många OS-spelare har NHL-klubbarna

Samtliga 32 NHL-klubbar har minst två spelare med i OS-turneringen. Här går hockeysverige.se igenom lag för lag, och ser vilka OS-spelare som tillhör vilken NHL-klubb.

Hur många OS-spelare har varje NHL-klubb?

Sverige, USA och Kanada har enbart NHL-spelare i sina respektive trupper. Finland har en spelare hemmahörande i Europa. Utöver det återfinns ett gäng NHL-spelare i Tjeckien, samt några i Schweiz, Tyskland och Slovakien. Även Lettland och Danmark har ett fåtal, Frankrike har en ensam NHL-spelare och värdnationen Italien står helt utan representation i världens bästa hockeyliga. Däremot tillhör ju Damian Clara Anaheim Ducks, men för att räknas med i den här genomgången ska man spela för något av organisationens lag den här säsongen. Det gör ju inte Clara, som huserar i Brynäs.

Däremot är inte alla spelare på den här listan NHL-spelare till vardags. Ett fåtal av dem huserar i AHL – men med ett giltigt NHL-kontrakt. Eftersom de i teorin kan kallas upp till NHL när som helst finns de ändå med i genomgången. Totalt spelar drygt 140 OS-spelare i NHL eller AHL med ett gällande NHL-kontrakt.

Alla 32 NHL-klubbar finns representerade i turneringen. New York Islanders hade länge bara en spelare med i OS, vilket man var sämst på. Men efter att nyligen ha trejdat till sig Ondrej Palat dubblades antalet OS-spelare. Nu är man en av en handfull klubbar med två spelare. Det ska dock sägas att en av de två spelarna som Chicago har, målvakten Samuel Hlavaj, aldrig spelat i NHL utan har bara huserat i AHL.

Tampa Bay, Florida och Minnesota har flest, med nio. Trots att Jonas Brodin lämnat återbud har alltså ingen klubb fler OS-spelare än Wild. Florida har nio trots att Seth Jones och Aleksander Barkov missar turneringen på grund av skada.

Lukas Dostal, mv, Tjeckien

Radko Gudas, b, Tjeckien

Jackson LaCombe, b, USA

Mikael Granlund, fw, Finland

Jeremy Swayman, mv, USA

Joonas Korpisalo, mv, Finland

Charlie McAvoy, b, USA

Hampus Lindholm, b, Sverige

David Pastrnak, f, Tjeckien

Pavel Zacha, f, Tjeckien

Elias Lindholm, f, Sverige

Hampus Lindholm kom in som reserv.

Rasmus Dahlin, b, Sverige

Tage Thompson, f, USA

Rasmus Andersson, b, Sverige

Martin Pospisil, f, Slovakien

Frederik Andersen, mv, Danmark

Jaccob Slavin, b, USA

Sebastian Aho, f, Finland

Nikolaj Ehlers, f, Danmark

Seth Jarvis, f, Kanada

Samuel Hlavaj, mv, Slovakien

Teuvo Teräväinen, f, Finland

Cale Makar, b, Kanada

Devon Toews, b, Kanada

Brock Nelson, f, USA

Gabriel Landeskog, f, Sverige

Joel Kiviranta, f, Finland

Artturi Lehkonen, f, Finland

Martin Necas, f, Tjeckien

Elvis Merzlikins, mv, Lettland

Zach Werenski, b, USA

Jake Oettinger, mv, USA

Thomas Harley, b, Kanada

Miro Heiskanen, b, Finland

Esa Lindell, b, Finland

Roope Hintz, f, Finland

Mikko Rantanen, f, Finland

Radek Faksa, f, Tjeckien

Mikko Rantanen – Finlands största stjärna i OS.

Moritz Seider, b, Tyskland

Dylan Larkin, f, USA

Lucas Raymond, f, Sverige

Connor McDavid, f, Kanada

Leon Draisaitl, f, Tyskland

Josh Samanski, f, Tyskland

Gustav Forsling, b, Sverige

Niko Mikkola, b, Finland

Uvis Balinskis, b, Lettland

Matthew Tkachuk, f, USA

Sam Reinhart, f, Kanada

Sam Bennett, f, Kanada

Anton Lundell, f, Finland

Eetu Luostarinen, f, Finland

Sandis Vilmanis, f, Lettland

Darcy Kuemper, mv, Kanada

Drew Doughty, b, Kanada

Adrian Kempe, f, Sverige

Joel Armia, f, Finland

Kevin Fiala, f, Schweiz

Filip Gustavsson, mv, Sverige

Jesper Wallstedt, mv, Sverige

Brock Faber, b, USA

Quinn Hughes, b, USA

David Spacek, b, Tjeckien

Matt Boldy, f, USA

Joel Eriksson-Ek, f, Sverige

Nico Sturm, f, Tyskland

Marcus Johansson, Sverige

Båda Minnesotas målvakter är med i Sveriges OS-trupp.

Nick Suzuki, f, Kanada

Oliver Kapanen, f, Finland

Juraj Slafkovsky, f, Slovakien

Alexandre Texier, f, Frankrike

Juuse Saros, mv, Finland

Roman Josi, b, Schweiz

Erik Haula, f, Finland

Filip Forsberg, f, Sverige

Jacob Markström, mv, Sverige

Jonas Siegenthaler, b, Schweiz

Jack Hughes, f, USA

Jesper Bratt, f, Sverige

Nico Hischier, f, Schweiz

Timo Meier, f, Schweiz

Bo Horvat, f, Kanada

Ondrej Palat, f, Tjeckien

J.T. Miller f, USA

Vincent Trocheck, f, USA

Mika Zibanejad, f, Sverige

Mads Sögaard, mv, Danmark

Nikolas Matinpalo, b, Finland

Jake Sanderson, b, USA

Brady Tkachuk, f, USA

Lars Eller, f, Danmark

Tim Stützle, f, Tyskland

Bröderna Tkachuk är två av OS stora affischnamn.

Dan Vladar, mv, Tjeckien

Travis Sanheim, b, Kanada

Rasmus Ristolainen, b, Finland

Arturs Silovs, mv, Lettland

Erik Karlsson, b, Sverige

Sidney Crosby, f, Kanada

Rickard Rakell, f, Sverige

Macklin Celebrini, f, Kanada

Alexander Wennberg, f, Sverige

Philipp Kurashev, f, Schweiz

Pavol Regenda, f, Slovakien

Kaapo Kakko, f, Finland

Eeli Tolvanen, f, Finland

Oscar Fisker Mölgaard, f, Danmark

Jordan Binnington, mv, Kanada

Colton Parayko, b, Kanada

Philip Broberg, b, Sverige

Pius Suter, f, Schweiz

Dalibor Dvorsky, f, Slovakien

Victor Hedman, b, Sverige

Erik Cernak, b, Slovakien

Jake Guentzel, f, USA

Brandon Hagel, f, Kanada

Pontus Holmberg, f, Sverige

Oliver Bjorkstrand, f, Danmark

Zemgus Girgensons, f, Lettland

Pontus Holmberg – skrällen i Sveriges trupp.

Oliver Ekman-Larsson, b, Sverige

Auston Matthews, f, USA

William Nylander, f, Sverige

Karel Vejmelka, mv, Tjeckien

Olli Määttää, b, Finland

Clayton Keller, f, USA

JJ Peterka, f, Tyskland

Kevin Lankinen, mv, Finland

Filip Hronek, b, Tjeckien

Elias Pettersson, f, Sverige

Teodors Blugers, f, Lettland

Anri Ravinskis, f, Lettland

Lukas Reichel, f, Tyskland

David Kämpf, f, Tjeckien

Akira Schmid, mv, Schweiz

Noah Hanifin, b, USA

Tomas Hertl, f, Tjeckien

Shea Theodore, b, Kanada

Mitch Marner, f, Kanada

Mark Stone, f, Kanada

Jonas Röndbjerg, f, Danmark

Jack Eichel, f, USA

Logan Thompson, mv, Kanada

Martin Fehervary, b, Slovakien

Tom Wilson, f, Kanada

Connor Hellebuyck, mv, USA

Josh Morrissey, b, Kanada

Nino Niederreiter, f, Schweiz