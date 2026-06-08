Centerjätten klar för Luleå – Fröberg pekar ut rollen

Joona Koppanen har ryktats vara klar för Luleå under en lång tid. Nu är han presenterad.

– Koppanen är en bra och pålitlig tvåvägscenter som har sina absoluta styrkor i boxplay och tekningscirkeln, säger Thomas Fröberg.

Joona Koppanen. Foto: Bildbyrån.

Efter nio säsonger i Nordamerika, där det blev 33 NHL-matcher, är Joona Koppanen tillbaka i Europa. Den 195 centimeter långe centern är klar för Luleå, det bekräftar klubben på sin sajt.

Joona Koppanen spelade 13 NHL-matcher för Pittsburgh den gångna säsongen och gjorde även 8+17 på 44 matcher för klubbens farmarlag.

– Koppanen är en bra och pålitlig tvåvägscenter som har sina absoluta styrkor i boxplay och tekningscirkeln. Och det är främst i den rollen som han har spelat inom Pittsburghs organisation.Med det sagt kommer han garanterat få mycket tid i boxplay även med oss. Samtidigt som vi känner att det finns goda möjligheter för honom att kliva fram även offensivt med oss.

Joona Koppanen klar för Luleå

28-åringen har tidigare gjort tre A-landskamper för Finland och han har dessutom vunnit guld i U18-VM. Det här blir hans blott andra hela seniorsäsong i Europa, och den första i Sverige.

– Det är klart att det är lättare att komma in i ett lag som redan har ett antal finska spelare. Jag har spelat med Laaksonen som junior och även spelat i juniorlandslaget med Nurmi, så det känns som att jag kommer kunna trivas lika bra som dom gör.

Tidigare har Luleå värvat Isac Brännström till nästa säsong.

Source: Joona Koppanen @ Elite Prospects