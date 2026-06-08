JÄTTELISTAN: Här är SHL:s 25 bästa nyförvärv
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Färjestad drämde till med den meritmässigt tyngsta värvningen för sommaren när Marcus Johansson presenterades i fredags. Med anledning av det rankar Hockeysverige.se’s Måns Karlsson här de 25 (!) bästa nyförvärven i SHL till kommande säsong.
- Tunga hemvändare.
- Succé i HockeyAllsvenskan – succé i SHL?
- Han kan vinna skytteligan.
- ”High risk – high reward”
- ”Går inte att få en bättre byggsten”
- Kommer han ens spela för sitt nya lag?
- ”Svårbedömd – men den typ av värvning som står högst i kurs”
- ”En potentiell MVP”
- ”Oscar Lindberg har fått konkurrens”
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FOTNOT: Endast spelare som var officiellt presenterade senast den åttonde juni klockan 12:00 tar plats på listan.
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