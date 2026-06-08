JÄTTELISTAN: Här är SHL:s 25 bästa nyförvärv

Färjestad drämde till med den meritmässigt tyngsta värvningen för sommaren när Marcus Johansson presenterades i fredags. Med anledning av det rankar Hockeysverige.se’s Måns Karlsson här de 25 (!) bästa nyförvärven i SHL till kommande säsong.

Tunga hemvändare.

Succé i HockeyAllsvenskan – succé i SHL?

Han kan vinna skytteligan.

”High risk – high reward”

”Går inte att få en bättre byggsten”

Kommer han ens spela för sitt nya lag?

”Svårbedömd – men den typ av värvning som står högst i kurs”

”En potentiell MVP”

”Oscar Lindberg har fått konkurrens”

FOTNOT: Endast spelare som var officiellt presenterade senast den åttonde juni klockan 12:00 tar plats på listan.