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JÄTTELISTAN: Här är SHL:s 25 bästa nyförvärv

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Måns Karlsson
Chefredaktör

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Färjestad drämde till med den meritmässigt tyngsta värvningen för sommaren när Marcus Johansson presenterades i fredags. Med anledning av det rankar Hockeysverige.se’s Måns Karlsson här de 25 (!) bästa nyförvärven i SHL till kommande säsong.

  • Tunga hemvändare.
  • Succé i HockeyAllsvenskan – succé i SHL?
  • Han kan vinna skytteligan.
  • ”High risk – high reward”
  • ”Går inte att få en bättre byggsten”
  • Kommer han ens spela för sitt nya lag?
  • ”Svårbedömd – men den typ av värvning som står högst i kurs”
  • ”En potentiell MVP”
  • ”Oscar Lindberg har fått konkurrens”

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FOTNOT: Endast spelare som var officiellt presenterade senast den åttonde juni klockan 12:00 tar plats på listan.

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