Örebro presenterar rekordsiffror: ”Oerhört viktigt”

Örebro Hockey presenterar rekordsiffror när de offentliggör sin årsredovisning. Omsättningen landar på 169,1 miljoner kronor.

– Efter några ekonomiskt tuffa år är årets resultat oerhört viktigt, säger VD Andreas Westlund i årsredovisningen.

Andreas Westlund, VD Örebro Hockey. Foto: Bildbyrån (montage).

Årsmötet för Örebro Hockey står runt hörnet (22 juni) när man under måndagen kommer med glädjande nyheter. SHL-klubben offentliggör nämligen sin årsredovisning för koncernen, där rekordsiffror går att läsas av.

Det som blir den nya högsta noteringen i klubbens historia är omsättningen på 169,1 miljoner kronor. Men samtidigt landar det ekonomiska resultatet på plus 7,7 miljoner kronor, medan det egna kapitalet uppgår till 18,8 miljoner kronor. Dessutom meddelar Örebro Hockey att antalet medlemmar ”i stort sätt fördubblats från föregående år.”

– Den ökade omsättningen är till stora delar kopplat till det ökade intresset från både privatpersoner, partners och näringslivet, skriver VD Andreas Westlund i årsredovisningen och fortsätter senare.

– Efter några ekonomiskt tuffa år är årets resultat oerhört viktigt för att bygga och stärka likviditeten, samt det egna kapitalet, där det finns ett licenskrav om att ha minst 5 procent av totala intäkter i eget kapital. Med årets resultat har vi nu 11 procent i eget kapital vilket är otroligt glädjande.

Förra årets notering när det gäller omsättningen, låg på 154 miljoner kronor.

Source: Örebro HK @ Elite Prospects