Tex Williamsson lade av - men tränar nu med Alvesta SK.

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Efter förra säsongen fick Tex Williamsson inget nytt kontrakt av Nybro Vikings utan blev klubblös.

Han gjorde sedan ett inhopp hos Östersund inför säsongsstarten men fick ändå lämna innan säsongen i HockeyAllsvenskan började. Efter att inte ha fått något kontrakt berättade Williamsson för hockeysverige.se att han avslutar sin hockeykarriär.

– Det är många småfaktorer som gör att det inte funkar. Jag har gått i fem månader och inte riktigt vetat vad jag ska göra och har en sambo som inte kan gå och vänta beroende på var jag ska spela hockey. Det som blir bäst för familjen just nu är detta beslutet, sade 35-åringen till hockeysverige.se i september.

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Tex Williamsson tränar med Alvesta SK i Hockeytvåan

Trots att Tex Williamsson officiellt avslutat karriären och lagt plockhandsken på hyllan uppges han nu hålla igång ändå. Det är Smålandsposten som rapporterar att målvakten tränar med Alvesta SK i Hockeytvåan under fredagen.

– Ja, det stämmer att han ska träna med oss, bekräftar tränaren Tim Athley.

Alvesta-coachen Tim Athley menar dock att Williamsson endast ska göra en träning med Alvesta, i nuläget. Enligt Athley vore 35-åringen dock en drömvärvning för Alvesta.

– Såklart. Tex… herregud. Han är ju någon nivå upp. Det hade varit en härlig värvning men det som är sagt är bara i dag och det är ett ärligt svar. Det är denna träningen och sedan är inget mer klart, i alla fall inte som jag har hört, säger Athley till Smålandsposten.

Smålandsposten rapporterar också att ett flertal klubbar högre upp i seriesystemet också har visat intresse för Tex Williamsson, trots att 35-åringen själv menar att han avslutat karriären.

Tex Williamsson spelade 215 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär där han var en toppmålvakt under många år och representerade Växjö , Pantern, Leksand , Tingsryd , MoDo och Nybro. Burväktaren kom även att spela 32 SHL-matcher för IK Oskarshamn.