Säsongen över för Lidö – lämnar ändå

Carl Lidö och Tex Williamsson kommer inte till spel för ÖIK.

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Varken Carl Lidö eller Tex Williamsson kommer att dra på sig Östersunds IK-tröjan under 2026/27.

Ovanstående slår klubben fast när man två dagar innan premiären i Hockeyallsvenskan tvingas komma med ett tungt besked. 22-årige Lidö, som var förstemålvakt redan i fjol, kan nämligen konstatera att säsongen är över innan den börjat. Det på grund av de skadeproblem som ställt till det under försäsongen.

– Calle har varit frånvarande under försäsongen och en medicinsk utredning har tyvärr påvisat att han råkat ut för en höftskada som kräver viss åtgärd. Det innebär att han inte kommer kunna spela ishockey den här säsongen, säger fysioterapeut Alexandra Bitsakis på lagets sajt under onsdagen.

Samtidigt meddelar klubben att Tex Williamsson inte blir kvar när korttidskontraktet nu går ut.

Därför blir inte Tex Williamsson kvar i Östersund

Den nu 35-årige Tex plockades in av Östersund när Lidös status var osäker, men någon ersättare blir han inte på sikt. Detta då han inte är beredd att flytta ifrån familjen. Något han själv berättat om för hockeysverige.se tidigare under sommaren.

–Jag har haft en väldigt bra och rolig tid här i Östersund. Tyvärr får jag och min familj, som är bosatta i södra Sverige, inte ihop ett pussel som gör att jag har möjlighet att stanna kvar här säsongen ut, säger han på ÖIK:s hemsida.

– Har jag inget klart innan jul... då känner jag att det inte blir någon mening i det, tiden rinner iväg och sen måste jag också börja satsa på någon form av civil karriär, sa Williamsson om karriärens slut i augusti.

Istället tvingas sportchef Rasmus Aro nu leta efter ytterligare en målvakt.

– Självklart är detta väldigt tråkigt för Calle. Han är en grym kille och målvakt som var redo att ta nästa steg i sin karriär. Vi har dialog med potentiella ersättare och har givetvis fullt fokus på att få in en målvakt i truppen inom kort, samtidigt som vi fortsätter förberedelserna inför den HockeyAllsvenska premiären på fredag, säger Aro själv.