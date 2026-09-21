Därför väljer Tex Williamsson att avsluta karriären

Tex Williamsson.

Efter en säsong med skadebekymmer fick inte Tex Williamsson förlängt kontrakt med Nybro Vikings IF . Senast var han på korttidskontrakt hos Östersunds IK men valde själv att inte förlänga på grund av familjesituationen hemma i Småland. Nu bekräftar den 35-åriga målvakten att plockhandsken läggs hemma på hyllan.

– Det är många småfaktorer som gör att det inte funkar. Jag har gått i fem månader och inte riktigt vetat vad jag ska göra och har en sambo som inte kan gå och vänta beroende på var jag ska spela hockey. Det som blir bäst för familjen just nu är detta beslutet.

Var osäker på sin egen status

Föregående säsong bestod av skadebekymmer och mest träning utanför isen. Efter säsongen kom beslutet att Nybro kommer fortsätta utan Williamsson i målet.

– Min tanke och plan var att förlänga med Nybro och att spela hockey. Sen blev det som det blev och sen har jag varit lite osäker på min egen status.

Klubblös och fem månader utan is gick han och väntade på ett kontrakt. När Östersund och Carl Lidö fick skadebekymmer togs Williamsson in på ett korttidskontrakt.

– Jag var ärlig och förklarade att eftersom jag inte hade varit på is visste jag inte hur jag stod mig. Sen hade vi en dialog och de ville att jag skulle stanna. Jag försökte pussla för att få det att gå ihop men kände tyvärr inte att det gick.

Lämnar hockeyvärlden

Någon fortsättning blir det inte inom hockeyvärlden heller.

Williamsson förklarar att hans agent hade flera idéer men att han hade förklarat att han inte behöver leta mer då det inte är aktuellt med en flytt.

– Det lockar inte att leva det livet.

I en tidigare intervju förklarar han att han inte skulle kunna tänka sig att jobba vidare inom hockeyvärlden, om han skulle sluta, eftersom det skulle medföra frustration när han vet om att han kan leverera på hög nivå. Nu när beslutet är taget blir det en paus från hockeyn under den närmaste perioden.

– Ska jag lägga den tiden kan jag lika gärna spela.

Ser tillbaka på karriären

Med 32 SHL-matcher och 215 matcher i Hockeyallsvenskan på kontot läggs plockhandsken på hyllan och Williamsson ser tillbaka på karriären med ett skratt.

– Man har varit med om mycket och jag har jättemånga roliga minnen. Allt har haft sin charm. Pantern när jag började i Hockeyallsvenskan var väldigt rolig och mina tre år i Nybro har också varit jätteroliga, även Modo.

– Man har levt lite i en dimma och man får landa i det och se tillbaka på vad man varit med om, avslutar han.

Det var inte längesen Williamsson kom hem från Östersund och tog beslutet att avsluta karriären.

– Man får landa lite i allt nu och se tillbaka på det.