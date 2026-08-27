Draget: Stärker upp med veteranen

Tex Williamsson

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Östersund meddelar via sin hemsida att man skrivit ett korttidskontrakt med veteranmålvakten Tex Williamsson . Kontraktet gäller initialt för de kommande veckorna, innan ett nytt beslut kommer att tas inför resterande del av säsongen.

Värvningen kommer till följd av att lagets ordinarie målvakt Carl Lidö dras med skadebekymmer som håller honom borta från spel.

– Carl Lidö har en skada som håller honom borta från isen och vårt medicinska team utreder hans situation. Vi väljer att ta in Tex under några veckor vilket passar både honom och oss bra i nuläget.

Under dessa veckor får vi också tydligare besked kring Lidös situation och tar därefter ett nytt beslut gällande samarbetet med Tex, säger sportchefen Rasmus Aro.

Kommer från skadefylld säsong

Williamsson kommer närmast från tre säsonger i den hockeyallsvenska konkurrenten Nybro , där han på grund av skadebekymmer endast kom till spel i fem grundseriematcher och fyra slutspelsmatcher förra säsongen. På dessa matcher noterades han för en räddningsprocent på 93,0 procent i grundserien och 87,6 procent i slutspelet.

På meritlistan har Williamsson 215 matcher i Hockeyallsvenskan samt 32 matcher i SHL.